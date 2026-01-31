HOYSuscripcion LR Focus

Alfonso López Chao dice que no quiere ser un presidente secuestrado y pide a sus adversarios que no lo “jodan”

Aspirante al sillón presidencial llegó a Juliaca en la región Puno e inició su mitin con minuto de silencio por todos los asesinados en las protestas de 2023.

Antes de dar inicio a su mitin, López Chau pidió un minuto de silencio para los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte. Foto: La República
Antes de dar inicio a su mitin, López Chau pidió un minuto de silencio para los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte. Foto: La República

El candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chao, arrancó su campaña en la ciudad puneña de Juliaca, donde 18 personas fueron asesinadas el 09 de enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Ante cientos de personas que se congregaron en la plaza Zarumilla, empezó su presentación con un minuto de silencio por todas las personas que perdieron la vida en esta parte del país.

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), no escondió su emoción por la gran cantidad de personas que se congregaron, entre las cuales figuraban delegaciones de candidatos al senado y la cámara de diputados de varias partes del país.

Aprovechó además la gran convocatoria para responderles a sus adversarios políticos a propósito de su detención carcelaria de los 70’ de la que salió por una amnistía.

Memoria por los caídos

López Chao, empezó señalando que “los muertos mandan cuando se sigue su ejemplo”, “porque a los muertos ilustres no se lloran, se saludan, se aclaman, y se veneran”, “Hay que continuar con el ejemplo de esos jóvenes. [Hay] Levantar el compromiso con el país (…)”, precisó.

En otro momento sostuvo que, lo que en este momento existe en Puno es la necesidad de justicia. “Hay hambre que no se calma con alimentos y una sed que no se calma con agua, es el orgullo del hombre y la mujer. Es su orgullo y su dignidad”, precisó.

Los tilda de basuras

El aspirante al sillón presidencial tildó de “basuras” a quienes dirigen el Ejecutivo y el parlamento e hizo un llamado con el propósito de tener mayoría en el parlamento para que no sea un presidente secuestrado.
“Yo no quiero ser un presidente secuestrado, amarrado con un congreso con mayoría que no te deja hacer las cosas. (…) Estamos aquí sin dinero, sin millones y sin matones. (…) Necesitamos el gran impulso para rematar. Necesitamos el doce de abril rematarlos y cortarles el cogote de una sola medida para que se vaya toda la corrupción. No hemos venido para hacer una fuerza más. Para hacer historia con estos muertos. Por eso dije, yo pongo la sagrada majestad de la historia peruana a estas basuras que han capturado que han capturado el Congreso y que han capturado el ejecutivo” precisó.

!No jodan!

En diálogo con La República sostuvo que luego de ver la gran cantidad de personas que se reunieron en Puno, dijo sentirse reivindicado y alentado porque después de los últimos ataques en su contra la ciudadanía se ha solidarizado con él.

“Creo que [han] sentido injusto los ataques contra mí y se han rebelado y se han venido conmigo. Han sentido que es injusto. Cómo van a decir que han asaltado un banco, que no jodan. Me siento muy alentado. (…) Cuando más me terruquen, mira cómo he crecido”, dijo.

Asimismo reconoció que nunca pensó que ser candidato y todo nació de manera espontánea cuando alojó a estudiantes puneños en la UNI para protestar contra Dina Boluarte y aseguró que los responsables de su postulación son los” terruqueadores” y “asesinos”

“Fue un hecho casual. Fue un hecho no calculado. Yo vine a Puno donde un rector, que no pertenece a Ahora Nación, me quiso entregar una distinción declarándome visitante ilustre. La sorpresa es que todos los que habían ido a la protesta se habían reunido en Puno y ahí nació el partido. ¿De quién fue la culpa? De los terruqueadores, de los asesinos. Yo no podía saber si iba a ver protesta. No sabía que iban a ir a la UNI. No sabía que iba a ver el consejo universitario. No sabía que me iba a invitar a Puno, un rector que ahora no es de Ahora Nación”, precisó.

