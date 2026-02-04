HOYSuscripcion LR Focus

Política

RMP tras contrataciones a las amigas de Jerí: “Está claro que el presidente tiene ciertas debilidades”

Rosa María Palacios abordó el escándalo del mandatario José Jerí, quien es señalado por presuntas irregularidades con cinco jóvenes amigas y órdenes de servicio de hasta 11.000 soles.

La conductora de 'Sin guion' cuestionó la conducta del presidente de la república. Foto: composición LR
La conductora de 'Sin guion' cuestionó la conducta del presidente de la república. Foto: composición LR

Rosa María Palacios comentó en su programa del día de hoy sobre uno de los últimos escándalos del presidente José Jerí, el cual involucra a cinco jóvenes que serían sus amigas y que habrían conseguido órdenes de servicio de hasta por 11.000 soles tras haberse reunido con él en su despacho. 

“Y son bonitas, tienen sus fotos en bikini y Jerí les da like, ¿no? Recordemos que el señor presidente cuando juró, a la mañana siguiente, tuvo que borrar de su cuenta de Instagram más de 700 cuentas de Onlyfans que él seguía, y le acaban de sacar su recorrido por todos los ‘telos’ de Lince, violando su intimidad personal, hay que decirlo… Pero está claro que el presidente de la república tiene ciertas debilidades”, cuestionó la conductora de ‘Sin guion’.

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, la periodista criticó que el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, quiera incorporar este caso en la investigación de las reuniones con empresarios chinos, la que para tener algo de “éxito” debería separarse del otro asunto, según Palacios. “Parece ser que también le quiere archivar el caso como lo hizo con el de la violación sexual. ¿Para qué mezclas todo? Para que todo salga mal… Cuando un caso se plantea mal, termina mal”, refutó y agregó que, en ambos casos, se trataría de tráfico de influencias.

Luego de estos sucesos, la Presidencia de la República publicó un comunicado –que borró y cambió posteriormente– en el que amenaza con denunciar a los periodistas por investigar las órdenes de servicio a favor de sus amigas. “Ese párrafo, horas después, desaparece y ya no se están evaluando las acciones correspondientes, ¿por qué? Porque el señor Jerí ya está comprendido en la investigación… y él es el investigado, no los periodistas. Ellos solo están haciendo su trabajo”, señaló la conductora.

Para concluir con el tema, Rosa María Palacios fue enfática al resaltar que nadie ha atentado contra la dignidad de las amigas del jefe de Estado, sino que acá lo único cuestionable es la “conducta” de José Jerí, quien las citó a altas horas de la noche por un largo rato. 

“El problema no está en las señoritas, sino en el presidente… Pongamos la vergüenza donde corresponde. Por si acaso, Palacio de Gobierno, la vergüenza no es de las señoritas, sino del presidente (...) Tuvo 700 cuentas de Onlyfans y quiere dar lecciones sobre cosificar… Y dejen de usar a las jóvenes en Palacio de Gobierno para tapar la conducta del señor Jerí nuevamente… Son buenísimos en el Congreso para tapar la boca hablando de moralidad, de familia, y a este señor Jerí le permiten hacer lo que le da la gana. Mucha moralidad, mucha familia, ¿no? Sepulcros blanqueados, toditos”, finalizó la periodista. 

