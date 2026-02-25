Marisel Linares podría enfrentar hasta 5 años de prisión por obstrucción a la justicia, según Rosario Sasieta

La abogada Rosario Sasieta se pronunció sobre el caso que involucra a la periodista Marisel Linares tras la muerte de la deportista Lizeth Marzano y advirtió que podría afrontar consecuencias penales. Según explicó, la comunicadora podría enfrentar “un mínimo de cinco años” de prisión por presunta obstrucción a la justicia, luego de no asistir por segunda vez, el 25 de febrero, a rendir su declaración ante la citación policial.

Las declaraciones fueron brindadas en el programa 'América hoy', en el que la popular 'Señora ley' señaló que el hecho de que la periodista haya sido vista con su hijastro Adrián Villar cuatro horas después del accidente reforzaría la hipótesis de que sabía quién conducía el vehículo registrado a su nombre.

Rosario Sasieta revela que Marisel Linares podría enfrentar 5 años de prisión por obstrucción a la justicia

Sasieta explicó que la situación legal podría agravarse debido a que Marisel Linares faltó a la citación policial, lo que sería una conducta obstructiva dentro de la investigación. A ello se suma que el hermano de la víctima anunció que iniciará acciones legales por presunto encubrimiento real contra la presentadora de Willax Televisión.

El abogado Ronaldo Bazán también advirtió que, tras no acudir a la diligencia, las autoridades podrían solicitar medidas restrictivas. “Habría una carpeta especial por este nuevo hecho que es el ocultamiento y que constituye un delito distinto (…) si no asiste a la citación, esta conducta se podría ver como un acto de obstrucción y también se podría solicitar una detención preliminar o preventiva”, sostuvo.

Rosario Sasieta le pide a Marisel Linares que declare ante autoridades

Durante la entrevista, Sasieta se dirigió directamente a la periodista Linares, con quien afirmó tener una relación de años, y la exhortó públicamente a colaborar con la investigación fiscal. “Quiero hablarle a Marisel, nos conocemos hace mucho tiempo. Que un conviviente no te malogre tu futuro. Estás en el momento de arreglar el asunto, porque la verdad te hace libre”, manifestó.

La abogada insistió en que la mejor decisión sería acudir a declarar y esclarecer los hechos ante las autoridades competentes. Incluso le advirtió a la comunicadora sobre su pareja, el padre de Adrián Villar: “Ese señor que es tu pareja no está pensando en ti. Se nota como, en el parque, no le interesaba lo que tu sentías, Marisel".