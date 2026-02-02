Gustavo Gorriti sobre Rospigliosi: “El cambio radical de posición solo es posible en alguien que se odia a sí mismo”

El periodista Gustavo Gorriti declaró vía Zoom para el programa ‘La verdad a fondo’ de La República, conducido por Pedro Salinas, y partió comentando que él no cree que el principal objetivo de Fernando Rospigliosi sea el Poder Judicial, sino su propia memoria. “Él puede ser descrito como una persona que está en una permanente batalla consigo mismo, con lo que fue, con su memoria y cada cosa que hizo, de tal manera que cuando Rospigliosi lanza una amenaza, uno puede encontrar fácilmente artículos en los que decía lo contrario… El cambio radical de posición solamente es posible en una persona que se odia a sí misma”, enfatizó el escritor.

En esa línea, el director de IDL-Reporteros afirmó que, para él, el presidente del Congreso actúa como un “vector de ataque” de lo poco que queda de democracia en nuestro país. “Tenemos delante ya las fases finales de un proceso de demolición de la democracia, cuyos excesos adefesieros vamos viendo día a día. Estamos en una hora decisiva para la supervivencia o la muerte de la democracia en el país y por supuesto uno de los primeros que están en la línea de avance para liquidarla es Rospigliosi, aunque no es el único”, refutó Gorriti y añadió que esto es parte de un plan previo.

Además, el periodista advirtió que el último reducto que nos queda es el Poder Judicial y si el pueblo no reacciona de manera contundente, esto nos llevará a la “liquidación de lo poquísimo que queda de democracia en el Perú”. “Tienen todas las armas para controlar el Poder Judicial, y si se atreven a hacerlo, corren el riesgo de que las protestas se intensifiquen”, dijo.

Por otro lado, Gorriti opinó que no cree que le convenga al pacto mafioso dentro del Congreso hacer cambios, como sacar a Jerí del cargo de jefe de Estado, tan cerca de las elecciones. “Él nunca debió haber asumido la Presidencia porque nunca tuvo las acreditaciones para hacerlo, y ya estando donde está tengo la impresión de que van a hacer una serie de declaraciones, pero no creo que les convenga dar ese paso antes del proceso electoral”, señaló el escritor.