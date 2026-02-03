Delia Espinoza arremete contra Tomás Gálvez: “Es muy oportuno y cómodo para el poder de turno”

La exfiscal de la nación Delia Espinoza fue entrevistada por Pedro Salinas en la reciente edición de ‘La verdad a fondo’, programa de La República en el que dio su opinión sobre varios temas y personajes de la coyuntura política, como Tomás Aladino Gálvez, quien, para ella, si bien no podría afirmar que se ha vendido al poder, resulta muy “oportuno y cómodo para el poder de turno” debido a que no tiene esa “determinación” de llevar adelante las investigaciones como debería ser.

“Antes de las elecciones si hay algo que un fiscal de la nación debe de procurar, es limpiar el escenario para que la población vea qué personas que, incluso, pretenden reelegirse no merecen nuevamente la confianza porque están cometiendo delitos de corrupción, lavado o tráfico de influencias. Y en el Congreso hay varios, y nadie dice nada”, argumentó la fiscal inhabilitada.

Espinoza refirió, asimismo, que no ve a Gálvez como un “persecutor del delito”, sino que, por el contrario, archiva muchos casos que acreditan “presuntos delitos”. “Él dice que un fiscal de la nación no debería investigar a los altos funcionarios, pero yo no sé para qué estaría un FN si no va a dar el ejemplo de perseguir el delito al más alto nivel”, manifestó la abogada.

Así también, la letrada declaró que a estas alturas “un fiscal de la nación no debe mostrar tibieza, sino firmeza”, así se trate de hacer una investigación al presidente de la república, quien, para Espinoza, “no vale más que un peruano de a pie”. Por otro lado, afirmó que no nos encontramos en un Estado de derecho ni tampoco se ve democracia al 100 %, y que por eso “somos un Estado híbrido”.

Finalmente, Delia Espinoza lamentó que haya tanta “desunión” y división dentro de las entidades y organismos, ya que “por años se ha visto que el tema político, más que unir a los peruanos, nos ha dividido”, hecho que se ve reflejado a todo nivel. En tanto, puso como ejemplo lo que le sucedió dentro del Ministerio Público: “A mí, mis colegas, lastimosamente, me dejaron sola y hasta ahora hay un silencio sepulcral (...) El público lo está viendo, porque se han quedado calladitos ante tremenda arremetida de la JNJ, que se ha sentado sobre nuestra autonomía, y eso yo he procurado no permitirlo, pero me han avasallado, y bueno, voy a seguir luchando”, dijo la fiscal suprema.