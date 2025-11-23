Navidad con privilegios: incrementos salariales garantizarían mejores bonos para altos funcionarios

Justo cuando se acerca diciembre con la temporada navideña, un grupo de altos funcionarios del Estado se preparan para una 'Navidad dorada'. Los recientes incrementos salariales, o los que están por aprobarse, elevarán sus remuneraciones base, lo que automáticamente se traduce en gratificaciones y bonos navideños de mayores cantidades. Esta subida beneficia a magistrados del Tribunal Constitucional, diplomáticos de la Cancillería, integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y congresistas, en medio de un contexto de creciente inseguridad ciudadana y descontento con las autoridades políticas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Desde diciembre, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que antes percibían S/35 017 al mes, pasarán a ganar S/42 717,20, según lo publicado en una resolución. Otros altos cargos del TC también subirán. El secretario general pasará de S/22 500 a S/27 000, el jefe de gabinete de asesores de S/17 500 a S/21 000, el Procurador de S/17 500 a S/21 000, entre otros. Este salto se se debe a la Ley N. 32408, que reubica al TC en un régimen laboral similar al de la actividad privada.

TE RECOMENDAMOS PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Este aumento salarial no es un simple ajuste técnico, sino una ventaja que, en época navideña, crece, ya que al subir la base se amplifican las gratificaciones, lo que pone a los funcionarios en condiciones muy diferentes en comparación con el resto de los servidores públicos.

En ese contexto, en el Servicio Diplomático, la reforma también apunta alto, ya que desde el 15 de diciembre, los sueldos se duplican en algunos casos. Un embajador subirá de S/10 600 a S/20 000 mensuales, mientras otros cargos (ministros consejeros, secretarios) también escalan según su categoría. El aumento, aprobado mediante decreto del MEF, se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin pedir recursos extras al Tesoro Público, aunque no se ha explicado cómo afectará internamente otras partidas.

PUEDES VER: Proyecto de ley de José Jerí plantea límites a la prensa y recicla propuestas de gobiernos anteriores

En cuanto a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los siete magistrados del organismo impulsan un proyecto de ley para incrementar su remuneración desde S/35 000 hasta S/42 000, con el argumento de equiparar sus sueldos a los de los jueces supremos. El proyecto es apoyado por el congresista Américo Gonza del partido Perú Libre, quien incluso habría usado partes de informes internos de la JNJ para justificar la iniciativa.

El portal La Encerrona reportó que esos documentos internos justifican el alza en función del “nivel de especialización, experiencia y carga institucional” de los magistrados. Además, el proyecto prevé que la propia JNJ reestructure su presupuesto para absorber este aumento, sin recurrir a recursos externos.

Sin embargo, este movimiento resulta especialmente cuestionable si se considera que solo siete personas recibirán el beneficio, sin que haya claridad pública sobre cómo se va a reacomodar el gasto ni si este alza es una prioridad para la institución en estos momentos.

Quizá el caso más simbólico de esta 'Navidad con privilegios' se vive en el Congreso de la República. Según un reportaje de Cuarto Poder, los legisladores recibirán en diciembre unos S/46 900, que suman sueldo, gratificación, bono por función congresal, asignación por semana de representación y una tarjeta electrónica de aguinaldo. En detalle serían S/15 600 de sueldo, S/15 600 de gratificación, S/11 000 de bono congresal, S/ 2800 por semana de representación y S/ 1 900 en una tarjeta.

PUEDES VER: TC recalca que proceso de formalización minera no puede establecer exenciones de responsabilidad penal

Y como si fuera poco, se compraron 4.500 tarjetas electrónicas para ese aguinaldo navideño, cada una valorada en S/1.900, lo que suma un desembolso total de S/8,55 millones. La tarjeta, según el contrato, debe tener vigencia de al menos un año, disponer de mecanismos de seguridad contra falsificación y ofrecer atención al cliente 24/7.

El politólogo Alejandro Mejía señala que estos aumentos representan una contradicción frente al plan de austeridad impulsado por el MEF a inicios de noviembre. "Este "festín navideño" tiene un responsable directo y es la Mesa Directiva del Congreso, que en vez de dar muestras de austeridad institucional, continúa actuando a espaldas de la realidad que vive el país. Por otro lado, preocupa que la ciudadanía continúa adormecida ante estas medidas impopulares por parte del Congreso y se conforme con expresar su descontento solo a través de las redes sociales, normalizando este tipo de acciones", dijo para La República.

Ante esto, algunos legisladores respondieron con cierto rechazo a las críticas. Por ejemplo, Jorge Montoya de Honor y Democracia dijo que “está bien llamar a la austeridad, pero eso tendría que cubrir todos los sectores.” Mientras tanto, la congresista Kathy Ugarte del Bloque Magisterial de Concertación Nacional aseguró que “todos reciben su aguinaldo a nivel nacional.”

Más aún, el Congreso decidió reemplazar la tradicional “canasta navideña” por estas tarjetas de consumo, lo que en redes sociales ha sido señalado como un gasto estratosférico y poco considerado con la ciudadanía. Se proyecta que el gasto total en tarjetas para diciembre será de hasta S/8,5 millones. Dados los problemas estructurales que enfrentan millones de peruanos como inflación, bajo salario, inseguridad social, el plan parlamentario no solo se muestra como un privilegio institucionalizado sino como una burla hacia la población.

En conjunto, estos aumentos salariales y beneficios navideños contrastan brutalmente con un país donde amplios sectores apenas logran llegar a fin de mes. Mientras la mayoría ajusta cada sol, los altos funcionarios se aseguran una buena Navidad y una evidente de desconexión frente a las necesidades reales de la ciudadanía.