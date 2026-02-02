La Fiscalía de la Nación se definirá entre Tomás Gálvez y Patricia Benavides. | Composición LR | Composición LR

Con la destitución de Delia Espinoza del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos debe ponerse de acuerdo para elegir al nuevo fiscal de la Nación que estará en el cargo para los próximos tres años. Esto podría suceder pronto, como el próximo mes de febrero, o demorarse mucho más tiempo.

Hasta el 23 de enero, fecha en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció la destitución de Espinoza, ella seguía siendo legalmente la fiscal de la Nación; sin embargo, no podía regresar al cargo porque se encontraba suspendida e inhabilitada.

Primero, la ex fiscal de la Nación fue suspendida por la JNJ por un período de seis meses —del 19 de septiembre de 2025 al 19 de marzo de 2026— por presuntas faltas relacionadas con su negativa a entregarle el cargo a Patricia Benavides en junio del 2025.

Al concluir la suspensión, el 20 de marzo, Espinoza se reincorporaba al Ministerio Público como fiscal suprema y reasumía sus funciones como fiscal de la Nación.

Luego, el pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años de la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza para el ejercicio de cargos públicos, por supuestamente aprobar un reglamento que “contraviene algunos extremos” de la Ley 32130, la cual establece que la investigación preliminar del delito es una tarea de la Policía Nacional.

Al cumplirse la inhabilitación en 2035, Espinoza podrá reincorporarse al Ministerio Público si, para entonces, aún tiene menos de 70 años de edad. Ya no recuperaría el cargo de fiscal de la Nación pues su mandato es de tres años, del 2024-2027.

Por toda esta trama, la Junta de Fiscales Supremos no podía elegir un nuevo fiscal de la Nación, pues Delia Espinoza todavía podía regresar al cargo. La destitución e inhabilitación de Espinoza es por un tema político, aunque bajo la cubierta de faltas administrativas que no lo son.

Ahora, la JNJ consumió su venganza y de la mano de su presidenta María Teresa Cabrera resolvió su destitución. Delia Espinoza espera ser notificada de la decisión para que presente un recurso de reconsideración; no obstante, es complicado hasta casi imposible que la decisión se revierta.

¿Cuándo se resolverá la reconsideración? Eso depende única y exclusivamente de la Junta, como muy pronto en febrero y por muy tarde, dentro de un año. Dentro de la JNJ, Cabrera tiene la potestad de acelerar o retrasar el proceso.

Pero no solo está la salida de Delia Espinoza, sino también la del fiscal supremo decano Pablo Sánchez quien estaba a cinco meses de jubilarse, pero la Junta decidió no ratificarlo en el cargo y retirarlo de inmediato. Otra decisión política que se disfraza de supuestas faltas administrativas.

Sánchez fue el fiscal coordinador de las fiscalías contra la corrupción que investigaron la red Fujimori-Montesinos y, luego, como fiscal de la Nación creo los Equipos Especiales de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto.

Así, con las salidas forzadas de Delia Espinoza y Pablo Sánchez, la Junta de Fiscales Supremos queda integrada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, la ahora fiscal suprema decana Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Luis Arce y Juan Carlos Villena.

Una vez que la JNJ ratifique la destitución de Delia Espinoza, la Junta podrá elegir un nuevo fiscal de la Nación. Se requiere mayoría simple, por lo que con tres votos se puede elegir fiscal de la Nación. Lo más práctico y lógico sería que Gálvez sea ratificado como fiscal de la Nación. Pero, Patricia Benavides, Luis Arce y Villena también aspiran a ocupar ese puesto.

Patricia Benavides quiere ser la fiscal de la Nación como una forma de limpiar su nombre. Ella fue elegida fiscal de la Nación en junio del 2022 por un periodo de tres años que debió concluir en julio de 2025, pero casi año y medio después ser elegida, en diciembre de 2023, fue separa del Ministerio Público por inmiscuirse en una investigación a su hermana, la jueza superior Emma Benavides. En junio del 2025, la JNJ la repuso como fiscal suprema.

Arce Córdova habría dicho a su círculo más cercano que también pretende ser el fiscal de la Nación. Antes de ingresar al Ministerio Público, como juez fue presidente de las Cortes Superiores de Justicia de Lima. Tiene la habilidad, pero le faltaría la experiencia como fiscal para dirigir la fiscalía de la Nación. El 2021, Arce Córdova integró el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en representación de la fiscalía, y apoyó la historia nunca probada del fraude electoral y se negó a firmar la resolución que reconoció el triunfo de Pedro Castillo. Luego fue destituido y el 2025 fue reincorporado por una sentencia del Poder Judicial.

Las fuentes indican qué dados a elegir, entre estos tres personajes, Ávalos y Villena apoyarían a Gálvez, pero detrás de esta elección hay muchos intereses políticos. Personajes que se mueven en las sombras podría presionar, a través de la JNJ o el Congreso, para variar el voto. El futuro de la Fiscalía de la Nación se decidirá en la Junta de Fiscales Supremos, pero más allá en el despacho de alguno de los partidos políticos que hoy controlan el Ejecutivo y el Legislativo.