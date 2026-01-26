HOYSuscripcion LR Focus

Política

JUSDEM rechaza la decisión de la JNJ de destituir a Delia Espinoza

La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia informó que "observa con preocupación" la decisión de la JNJ respecto a Pablo Sánchez y Delia Espinoza.

JUSDEM rechaza la decisión de la JNJ de destituir a Delia Espinoza. Foto: difusión
JUSDEM rechaza la decisión de la JNJ de destituir a Delia Espinoza. Foto: difusión

Observamos con suma preocupación que, en este contexto crítico para la magistratura, la JNJ haya adoptado la decisión de no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, indicó la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM).

Resaltaron que ambos, "a diferencia de otros fiscales supremos que se mantienen en sus cargos, no se encuentran seriamente cuestionados por graves irregularidades".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Decisiones de esta naturaleza, no solo erosionan el principio de meritocracia, sino afectan la estabilidad y autonomía institucional, generando desconfianza ciudadana y menoscabo a la legitimidad de las autoridades", se lee en el comunicado.

