JUSDEM rechaza la decisión de la JNJ de destituir a Delia Espinoza
La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia informó que "observa con preocupación" la decisión de la JNJ respecto a Pablo Sánchez y Delia Espinoza.
Observamos con suma preocupación que, en este contexto crítico para la magistratura, la JNJ haya adoptado la decisión de no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, indicó la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM).
Resaltaron que ambos, "a diferencia de otros fiscales supremos que se mantienen en sus cargos, no se encuentran seriamente cuestionados por graves irregularidades".
"Decisiones de esta naturaleza, no solo erosionan el principio de meritocracia, sino afectan la estabilidad y autonomía institucional, generando desconfianza ciudadana y menoscabo a la legitimidad de las autoridades", se lee en el comunicado.