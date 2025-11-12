Rosa María Palacios, en su programa ‘Sin guion’, arremetió contra el presidente José Jerí tras la conversación que tuviera con él, a través de la red social X, en la que le cuestionó rotundamente cuándo se daría la derogación de las leyes procrimen en lugar de priorizar temas como el canto del himno nacional cada lunes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“A nadie le da urticaria la patria, señor presidente. Lo que nos da urticaria es que usted no crezca, parece que tuviera 15 años. Si quiere ser tomado en serio, compórtese como un presidente de la República, no como un palomilla de Twitter”, continuó reclamando Palacios y agregó que lo primordial acá es cambiar el hecho de que la gente siga muriendo. “El derecho a la vida es el más primordial que tiene el ser humano, pero el Estado no se lo garantiza”, reclamó la periodista.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El señor Jerí ahora acusa de antipatriotas a los que reclaman que se deroguen estas leyes. Esta es una de las falacias más baratas que hay. Él mismo, el Ejecutivo, es quien podría derogarlas y no hay necesidad de pedir facultades... ¿Cuántos años tienes? Acaso quince o estás en el patio de un colegio…”, le contestó Palacios en alusión al comentario que este le hiciera sindicándola, indirectamente, de estar en contra de la patria.

En esa línea, la conductora de ‘Sin guion’, a partir de la mención de Jerí sobre los “trolls” que siempre van contra ella, dijo que sí es cierto que cuenta con una “horda” y cualquiera lo puede ver, pero señaló, asimismo, que estos “han sido creados por Palacio de Gobierno”. “¿Ustedes creen que la gente es idiota? Cuando tu vecino tiene un tiro en la cabeza, ¿la respuesta es cantar el himno nacional? Primero, este ya se canta en todos los colegios o eventos, lo que no es una novedad. Pero decir en un decreto supremo de estado de emergencia que esta es una medida para luchar contra la delincuencia es exactamente lo mismo que Dina Boluarte diciendo ‘no contesten su teléfono’... Este señor quiere que cantemos el himno mientras nos asaltan”, refutó Palacios.

Así también, habló sobre el grave aumento de asesinatos en nuestro país, llegando a superar casi las 2.000 muertes este año, lo que refleja la poca importancia que se le está dando al derecho a la vida, pero, claramente, “el Estado peruano no lo está tomando en serio”. “Seis o siete muertos diarios, ¿eso es tomarlo en serio? Es aterrador todos los días darles una cuenta, muerto por muerto, de los extorsionados y ejecutados por el sicariato en el Perú”, dijo la periodista y reiteró en la necesidad de derogar las leyes que protegen al crimen organizado en nuestro país y que así se restituya el tipo penal en este caso, con penas de 20 o 25 años.