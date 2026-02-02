Delia Espinoza: "El presidente es tan peruano como cualquiera, no es intocable"

La magistrada Delia Espinoza cuestionó la aparente "sobreprotección" judicial de parte del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, hacia el presidente José Jerí y la falta de celeridad en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. La destituida fiscal suprema también abordó su candidatura al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) con una propuesta centrada en recuperar la ética profesional y la confianza de los ciudadanos.

Asimismo, Espinoza calificó de "sorpresiva" su reciente destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —medida que planea impugnar tras denunciar que sus argumentos de descargo fueron ignorados— y alertó sobre un grave debilitamiento en la lucha contra la corrupción tras la desactivación de los equipos especiales dedicados a casos emblemáticos como Lava Jato y Cuellos Blancos.

-¿Por qué postular al decanato del Colegio de Abogados de Lima?

Debo decir que por pedido de muchos abogados. Me explicaron que ellos querían rescatar lo que es la imagen de los abogados en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto a la presencia que deben tener en el sistema de administración de justicia y recuperar también la confianza de la sociedad. Además de las cuestiones internas sobre el manejo institucional, el manejo patrimonial del Colegio de Abogados de Lima, donde hay algunos inconvenientes, según me han estado refiriendo.

-¿A qué se debe que la sociedad haya perdido la confianza en los abogados?

Es porque no se ha estado cuidando, con mayor énfasis, el aspecto ético, porque hay un comité de ética en el Colegio de Abogados de Lima que es el encargado de investigar lo que es el comportamiento de cada abogado en cuanto a su desempeño frente a los casos que la sociedad les encomienda. Y lamentablemente se han conocido casos que los abogados no cumplen con los honorarios que se les paga a veces por adelantado. O de pronto un abogado que es magistrado, no actúa correctamente, cumpliendo con la ley, con los procedimientos y defrauda la justicia. O el abogado, que es catedrático y que se vale de ese poder como profesor dentro de una universidad. Es decir, los abogados han venido decayendo y en eso todos tenemos un nivel de responsabilidad. Y eso es lo que queremos nosotros revertir para levantar esa imagen y esa reputación de los abogados.

-Sus opositores están diciendo que si usted llegaría a ser decana del Colegio de Abogados, no le daría la colegiatura a sus opositores

Yo soy muy respetuosa de los procedimientos. No habría razón alguna de negar una colegiatura a cualquier abogado que desee incorporarse al gremio, porque solamente tienen que cumplir los requisitos que están en el estatuto, los requisitos administrativos. No es un tema personal, es un tema de cumplimiento de procedimientos.

-Entre sus principales contrincantes está el doctor Abanto, que es el abogado de Patricia Benavides, ¿qué opina de su candidatura?

En hora buena. Yo creo que cualquier abogado tiene la oportunidad y el derecho de poder postular si es que considera que puede asumir este reto y la gran responsabilidad de ser quien representa a todos los abogados de Lima. Yo creo que el doctor, como otros doctores, me parece que hasta el momento somos nueve candidatos, todos tenemos las mismas oportunidades y posibilidades y eso lo determinarán democráticamente nuestros colegas abogados.

-¿Lo cree capaz éticamente?

Esa es la responsabilidad que se asume, de ser el ejemplo frente a los demás abogados, de actuar con ética, respetar el estado de derecho, defender los principios y valores democráticos, la juridicidad. Para eso los abogados hemos estudiado y tenemos que ser muy coherentes con esos valores, con esos principios que deben ser parte no solo de la profesión, sino de la vida personal en cada uno.

-Sobre su destitución por parte de la JNJ, ¿presentará un recurso de reconsideración?

Estamos esperando efectivamente para ese propósito, porque es un derecho a impugnar, a expresar nuestra discrepancia respecto de lo que se nos comunique por escrito. Estamos en comunicación constante con mi abogado para que ni bien nos notifican, podamos ya preparar y presentar dentro del plazo la reconsideración correspondiente con los argumentos que podamos exponer y se pueda resolver.

-¿Cuál fue su primera impresión al ver la resolución de que había sido destituida?

La sorpresa sí de la decisión que oralmente han emitido el día viernes los señores de la Junta Nacional de Justicia. Sorpresiva, básicamente porque no han considerado ninguno de los argumentos de descargo que lo hemos presentado por escrito el mismo día, conforme a mi derecho. Y se supone que ellos para emitir una decisión de esa importancia y que es muy grave, tenían que haber desvirtuado cada uno de los argumentos que yo les he expuesto y que fueron resumidos el día jueves durante mi presentación personal ante los señores de la Junta Nacional de Justicia.

-¿En la decisión de la Junta Nacional de Justicia no se consideró sus descargos?

No los han considerado. Un pequeñísimo ejemplo. No dicen nada sobre lo que la señora Benavides estaba válida y legalmente destituida al 16 de junio del año pasado, cuando ellos quisieron obligarme a que yo le entregue el cargo de Fiscal de la Nación. Y hay muchos más ejemplos que desmerecen todo lo que ellos me han atribuido, pero no han respondido. Entonces, de por sí, yo ya tengo las herramientas suficientes para que en su momento pueda hacer valer en la vía constitucional mi defensa sobre mis derechos humanos, sobre mis derechos constitucionales, que están siendo totalmente desconocidos por parte de los señores.

-Actualmente, ¿cómo está su relación con Zoraida Ávalos? porque veo que no sale a declarar a la prensa

Han habido varias oportunidades que yo personalmente, hasta antes de mi suspensión, les pedí salir juntos a dar alguna conferencia de prensa, un comunicado personal, todos unidos, para demostrar que como colegiado y como máximo órgano de gestión del Ministerio Público, teníamos que hacer respetar nuestra autonomía, no enfrentamiento, porque muchas personas siguen todavía confundidas pensando que la Junta Nacional de Justicia es superior al Ministerio Público y eso no es así. En la Constitución, la JNJ tiene el mismo nivel de autoridad que el Ministerio Público, pero cada uno tiene funciones específicas. Y acá lo que se tiene que hacer es respetar cada uno sus funciones.

-Se piensa que la JNJ puede colocar a un fiscal de la nación...

Eso es una de las falsas historias que han estado contando, incluso abogados, que obviamente sabemos que están de parte del lado político negativo, que han estado igual desinformando, confundiendo a la población. El Ministerio Público es quien elige a su propia cabeza. El Ministerio Público, por ejemplo, no elige al presidente de la Junta Nacional de Justicia, lo eligen ellos mismos, igual en el Poder Judicial, todos los supremos titulares eligen a su presidente de la Corte Suprema.

-Volviendo a Zoraida Ávalos, ¿ella votó a favor de que usted sea fiscal de la nación, al mes inició una investigación por corrupción contra ella? ¿Cree que eso afectó que ahora Ávalos esté apoyando a Tomás Gálvez?

Especularía, si es que yo afirmo algo de esa naturaleza, no me consta. Sí, la doctora me dijo: "Delia, mira me has abierto", lo que yo le respondí: "doctora, usted sabe cómo es acá. Si hay una denuncia, hay que analizarla, hay que evaluarla". Yo creo que las investigaciones preliminares no hace daño a nadie, porque yo misma tengo y se lo dije: "Doctora, usted también me está investigando por otros temas". Lo importante es que se esclarezcan los hechos que se denuncian y cuando uno está con la conciencia tranquila, no hay nada por qué preocuparse. En todo caso, habría que preguntarle a ella por qué está apoyando al doctor Tomás Gálvez.

-El Congreso presentó un proyecto de ley que busca aumentar el número de fiscales supremos a ocho, eliminando la provisionalidad. ¿Es viable?

En realidad los señores congresistas no están descubriendo nada. Hace más de un año yo estuve encabezando la Comisión en el Ministerio Público para elaborar el nuevo anteproyecto de ley orgánica del Ministerio Público, y ahí se propuso que se incremente del número escaso que tenemos ahorita de siete a por lo menos once, incluso doce, porque teníamos pensado de que hubiera también siempre un titular en el Jurado Nacional de Elecciones, para evitar la provisionalidad a ese nivel. Eso ya estaba preparado y obviamente se hizo una revisión de ese anteproyecto, pero faltó la tercera etapa que era compartirlo a nivel de la sociedad. Ahora se ha hecho una nueva comisión que yo he sido crítica, con respeto, pero crítica, en el sentido de que se ha incorporado a abogados que tienen un claro conflicto de interés porque cómo van a estar elaborando una ley orgánica de una entidad con la cual tienen procedimientos o investigaciones sobre sus patrocinados. Eso éticamente no es lo idóneo. Pero sí, definitivamente tiene que incrementarse muchísimo más, por lo menos duplicar el número de fiscales supremos titulares para que haya mayor maniobrabilidad. La justicia tiene que crecer también, porque los problemas sociales se han incrementado exponencialmente.

-¿Cómo tomó la desactivación de los equipos especiales?

La naturaleza de los equipos especiales, a diferencia de lo que ahora han hecho, de enviar todos los casos a los diferentes despachos, no garantiza que se trabaje de manera cohesionada, coordinada, compartiendo información o pruebas. Eso de la especialidad está bien, pero cuando hablamos de un equipo especial es porque estamos hablando de un caso, de un caso o algunos casos que tienen estrechísima relación. No se puede enviar a un despacho, a otro, porque todo eso debilita. Y yo tengo la impresión de que tal vez eso se está buscando, de que haya debilitamiento con el paso del tiempo. Otro detalle importante es que la desactivación de los equipos especiales se va dando paulatinamente cuando van culminando los casos. Lo que pasa es que en su momento también yo les dije a los doctores (Vela y Domingo), tienen que publicitar más sus logros porque no basta ser bueno, también hay que demostrarlo, ya que lamentablemente hay un sector investigado o vinculado a los investigados, que los ha venido atacando, desmereciendo. Miren, Cuellos Blancos. El mismo fiscal de la Nación interino se está favoreciendo con eso.

-Y también hay otras casos..

EFICAVIP, las víctimas de las protestas sociales, recién han cumplido tres años y las desactivaron y encima dice redistribuir las carpetas. Eso es lo peor que pueden hacer. ¿Qué buscan? ¿Impunidad? Y el otro es EFICCOP. Ahí, los jóvenes -porque muchos son jóvenes fiscales- han hecho un trabajo que ha incomodado directamente al poder político, porque es contra la corrupción del poder. Y ahí están incluso el hermano de la expresidenta, sus abogados, personas muy vinculadas a las altas estructuras del Estado y del poder. Entonces, repito, el propósito ha sido buscar debilitamiento para que finalmente se vayan archivando los casos.

-¿Tomás Gálvez se ha vendido al poder de turno?

Yo considero de que sí, él lo ha expresado públicamente. Ni siquiera es lo que yo diga. Él ha ofrecido no ser excesivo con los congresistas. Basta con que haya desactivado los equipos especiales, ya es bastante. Y lo peor de todo, en sus resoluciones que desactivan los cuatro equipos especiales, no ha escrito ni adjuntado pruebas de que hayan fracasado, de que se hayan demorado demasiado, que no tengan sentencias, que los fiscales no son competentes o que no han trabajado bien. No lo dice. Solamente dice de que como hay una especialidad, estos pasan a anticorrupción, estos pasan a derechos humanos, este pasa al lavado. Y esos no son fundamentos técnicos. Por eso ha sido la sinrazón.

-¿La suspensión de Domingo, también es sinrazón?

Se está viendo ahora con mucha más claridad el tema de la persecución política, porque si el señor Fernández Jerí, que es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, tuviera que suspender a otros fiscales que tienen faltas similares al doctor José Domingo, porque dice que no llevó bien el caso, tendrían que ser suspendidos varios fiscales. El tema de la suspensión es algo muy fuerte y no se puede aplicar así nomás porque no llevo bien el caso, tiene que ser algo realmente grave para separar a un magistrado de su cargo. Y yo creo que aquí ya se exageró.

-¿Cómo cuales?

Los que están comprometidos muy, pero muy gravemente en el caso Cuellos Blancos. Ahí no se dice nada.

-¿El presidente interino José Jerí debe ser invetigado por el Ministerio Público?

Hay razones más que suficientes para que se tenga que investigar al Presidente. Y nuevamente, nadie que tenga realmente la conciencia limpia se va a negar a ser investigado. Pero ahora, ¿quién lo va a investigar? Se supone que tiene que ser también el fiscal de la Nación porque así sea interino, le alcanza toda la responsabilidad y esa condición del más alto funcionario aforado para que pueda ser investigado. Pero parece que la investigación lo ha pasado a una fiscalía provincial. No sé qué habrán hecho, pero lo ideal sería que sea investigado por el mismo fiscal de la Nación. Ahora, si él no puede por alguna razón de imposibilidad legal, tiene que pasar a las manos de otro fiscal supremo, porque no estamos hablando de un delito común.

-¿Y la investigación puede ser iniciada desde ahora, cierto? No tendría que esperar a que deje el cargo..

Sí, por supuesto. Ya ha quedado claro de que sí se le puede investigar. Es más, el Tribunal Constitucional mismo lo dijo, pero parece que ahora le están dando una sobreprotección (a Jerí) por decisión propia de la Fiscalía de la Nación, lo cual está demostrando que están renunciando a esa necesidad que tiene la población peruana de conocer qué cosa es lo que ha pasado, de recoger los elementos y las pruebas. La población debe recordar algo: cuando no se empieza a investigar de inmediato, hay un dicho que dice en el derecho: el tiempo que pasa, la verdad que huye. Porque huellas desaparecen, se diluye, se borran cámaras, se borran registros, se eliminan documentos, por eso la investigación inicial tiene que ser lo más inmediata posible.

- El presidente de la República no es intocable..

No. El presidente de la República es tan peruano como cualquier persona que está caminando en la vía pública, como cualquier grande, mediano o pequeño funcionario. Está sometido a la ley, está sometido a la justicia, a las investigaciones y la intocabilidad. Se supone que no estamos en una dictadura, digo se supone, porque creo que ya están dando muestras de que sí, y el señor Fiscal de la Nación interino inmediatamente tiene que hacer su trabajo. Un dato adicional que no se está tomando en cuenta. Yo no sé si ya habrá abierto una carpeta el señor Rospigliosi por la intervención ilegal que hizo en una audiencia donde se estaba viendo un caso de derechos humanos para, el caso Cayara

-Que ingresó a la sala por zoom...

Ingresó a la sala virtual donde solamente participan juez, secretario, parte denunciada o acusada y parte agraviada con sus abogados. Nadie más. El resto lo puede ver por el canal de Justicia TV, pero el señor ingresó y eso es abuso de autoridad.

-¿Por qué sería abuso de autoridad?

El señor no es juez. El señor es un congresista y, es más, es presidente encargado del Congreso. ¿Era agraviado? No. ¿Era denunciado o procesado? No. ¿Era abogado? Es que no puede ser tampoco abogado de ninguna de las partes. No es juez, no es secretario del juez. No es nada. Por lo tanto, su intención o su presencia creo que se, se sobreentiende. De entrada se sobreentiende que el señor quiso imponer con su presencia amedrentamiento. No a todos, al juez.

-Buscó imponer miedo...

Claro, es que eso es ser abusivo. Yo acá tengo poder y yo puedo hacer lo que quiera. Así es que aplica la ley de lesa humanidad y archiva el caso. Ya no persigas a los que van a votar por mí. Eso les está diciendo, porque el señor está buscando votos, pero qué fea manera de buscar votos torciendo la ley.

-Para finalizar, ¿qué hará en caso no gane el decanato del Colegio de Abogados de Lima?

Ya me están invitando a dictar clases, y bueno, seguir con mis numerosos casos, pero sí, voy a estar bastante ocupada. Gane o no gane el decanato, se me está invitando para dictar, para seguir dando conferencias y también seguir saliendo en plataformas.