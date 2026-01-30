José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Jerí asistirá junto a su abogado, Ricardo Caldas; mientras que Gálvez estará acompañado del fiscal Ronald Ramón Flores Ñañez. Foto: composición LR

Jerí asistirá junto a su abogado, Ricardo Caldas; mientras que Gálvez estará acompañado del fiscal Ronald Ramón Flores Ñañez. Foto: composición LR

Hoy, en Palacio de Gobierno, José Jerí responderá este viernes 30 las preguntas formuladas por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, como parte de la investigación preliminar en su contra por presunto patricio ilegal tras una reunión no oficial con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa en San Borja.

Jerí estará junto a su abogado, Ricardo Caldas; mientras que Gálvez estará acompañado del fiscal Ronald Ramón Flores Ñañez.

Si bien, la sesión no es pública, fuentes de La República indicaron el pliego de preguntas que formuló la máxima autoridad de la Fiscalía.

Sobre su relación con Zhihua Yanga se le consultaría: "¿Desde cuándo y en qué circunstancia conoció a Zhihua Yang?, ¿Qué tipo de relación tiene con Zhihua Yang?, ¿Conocía que el empresario Zhihua Yang mantiene algún contrato con el Estado?, ¿Desde cuándo?".

Los detalles de la reunión con el empresario también serían abordados: “¿El 26 de diciembre participó en una cena en el restaurante de comida oriental Salón Xin Yan en San Borja?, ¿cuántas veces ha acudido al chifa de propiedad de Zhihua Yang y en qué horarios?, "¿Quiénes lo acompañaron y cuál fue el motivo por el que fue a cenar al chifa de San Borja?, ¿Usted propuso ir a cenar al restaurante de San Borja o fue un pedido de una persona específica?"

Jerí también sería interrogado sobre el vínculo con el empresario Ji Wu Xiadong. "¿Desde cuándo y en qué circunstancia conoció a Ji Wu Xiaodong? , ¿Tiene alguna relación con Ji Wu Xiaodong?, ¿Cuántas veces se ha reunido con empresarios chinos en Palacio de Gobierno, en qué fechas y puede precisar los motivos?, ¿Quién se encarga de autorizar y revisar el ingreso de visitas a Palacio de Gobierno?", fueron algunas de las preguntas.

Diligencias de carácter intrusivo como allanamientos, levantamientos del secreto de las comunicaciones no serán ejecutadas mientras Jerí Oré ostente el cargo de mandatario para no atentar contra la investidura presidencial, así lo precisó Tomás Gálvez al definir cuál será el camino de esta investigación preliminar.

Además, indicó que el Ministerio Público ya reúne información documental y administrativa, pero sin acciones que impliquen exposición pública o coerción directa sobre la figura presidencial. Todo -explicó- seguirá un esquema de reserva absoluta.

Pesquisas en el Parlamento

En el Congreso Jerí tampoco estará muy expuesto.

La Comisión de Fiscalización lo recibió el 21 de enero. En esa fecha, el presidente se presentó y respondió una serie de preguntas de los parlamentarios. Reiteró que “no le mintió al país” y adelantó que el 3 y 9 de diciembre también se reunión con el empresario Zhihua Yang en el chifa de San Borja.

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que evaluarán pedir las facultades para continuar con las sesiones de manera permanente para ver el caso del presidente José Jerí. Sin embargo, a la fecha, ello no se ha concretado.

Vergara aseguró además que "hay una larga lista" de personas que serán citadas para declarar.

Jerí enfrenta 7 mociones de censura

Lo que sí avanza, o parece hacerlo, son el acumulado de mociones de censura contra Jerí en el Legislativo. Para el 27 de enero último, suman un total de siete.

La primera de ellas fue presentada por Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), el 21 de este mes. Contó con las firmas de su bancada, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bancada Socialista y Perú Libre, además de algunos no agrupados, y representantes aislados de Acción Popular y Avanza País.

Ese mismo día, Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) y Jaime Quito (Bancada Socialista) también ingresaron una moción de censura cada uno.

Al día siguiente, se presentaron tres más con la autoría de: Eduardo Málaga (No agrupado), Kira Alcarraz Medina (No agrupado), Edwin Martínez (Acción Popular).

Finalmente, el 27 ingresó la moción de Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú y Voces por el Pueblo).

En la mayoría de las mociones figuran firmas de congresistas de Renovación Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bancada Socialista, Acción Popular, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Honor y Democracia y no agrupados.

Doble discurso de Fuerza Popular

La falta de apoyo de las bancadas con mayoría en el Parlamento, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso ha generado que la moción no avance. Ninguno de sus legisladores ha firmado una de estas iniciativas.

En el caso del fujimorismo, argumentando que el Perú requiere estabilidad para enfrentar la criminalidad y la cercanía de las elecciones. Además emitieron un comunicado indicando que no se sumarán al “caos desestabilizador” de otros sectores.

Sin embargo, sostuvieron que las actuaciones del presidente “generan dudas” y las indagaciones del Congreso y Ministerio Público deben continuar.

Sumado a ello, durante una campaña política en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), Keiko Fujimori instó a las autoridades a también investigar a Jerí por un presunto aumento de su patrimonio.

“Yo creo que aquí lo que corresponde es que las instituciones hagan una investigación frente a esta noticia. Estoy segura de que el Ministerio Público y la Contraloría deben estar actuando ya. Antes de sacar conclusiones, es importante primero escucharlo y por supuesto que el Ministerio Público haga su trabajo”, dijo.

Y agregó: “El señor Jerí no puede ni debe distraer las investigaciones que están realizándose en su contra con estas reuniones poco transparentes con una noticia que es muy positiva para nuestro país (la captura del ‘Monstruo’)”.

Así está el panorama de Jerí previo a su interrogatorio.

Contradicciones

Jerí ha afirmado que desconocía que Zhihua Yang había estado vinculado en una investigación por el Club de la Construcción chino, cuando en realidad este caso había sido evaluado por una comisión parlamentaria en la que actuó como vicepresidente.

Tampoco está claro quién lo citó a la cena en el chifa de San Borja. Ha dicho que él invitó a su escolta y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Antes, sin embargo, sostuvo que acudió a pedido del empresario chino.

Ante las evidencias, Jerí reconoce ahora que sostuvo otras reuniones con Zhihua Yang, admite que fue un error ir encapuchado al restaurante

del empresario y asegura que quiso pagar todos los obsequios que le dieron.

¿Cómo empezó el caso Chifagate?

Antes del 11 de enero, Jerí era el presidente que aparece pateando puertas en las cárceles, que camina por la ciudad de madrugada y que increpa a los funcionarios del INPE por no realizar correctamente su trabajo. Después de ese día, Jerí se convirtió en el presidente que asiste encapuchado a una reunión no oficial con un empresario chino. Se convirtió en el presidente que se esconde o, intenta hacerlo, tras una capucha y lentes negros.

Su abogado, Ricardo Caldas, indicó que la vestimenta “obedece a la que usa de manera diaria”.

Desde Presidencia informaron que el motivo fue conversar sobre la celebración por el Día de la Amistad Perú-China.

A ese destape le siguió otro. Se denunció un nuevo encuentro entre Jerí y Zhihua Yang. En esta segunda ocasión, el dignatario acudió a Market Capón, una tienda del empresario chino que había sido clausurada.