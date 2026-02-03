HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza habla de José Jerí, Tomás Aladino Gálvez y el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

La conductora de 'Sin guion' tildó de "delirantes" las propuestas del candidato presidencial Rafael López Aliaga y le pidió tener más "empatía" con la maternidad: "No tiene ni la más remota idea de lo que es".

Palacios arremetió contra el exalcalde de Lima en su programa. Foto: composición LR
Palacios arremetió contra el exalcalde de Lima en su programa. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios comentó sobre lo que viene sucediendo dentro del contexto electoral y las diversas propuestas de los candidatos, entre ellas no dejó de mencionar las de Rafael López Aliaga, a las que llamó “las más locas ideas de campaña”. 

“Todos estos disparates los suelta unos tras otros, sin filtro. Y luego insulta a la prensa por supuesto, porque qué quiere que hagamos, ¿que no nos riamos? Obvio, nos reímos, pues. No tiene ni la más remota idea. O sea, ya embaucó a Lima con la potencia mundial y con las 10.000 motos, ¿se acuerdan? Y podemos seguir… pero ahora nos quiere contar el cuento de los DNI para los fetos y de las shushupes. ¡Dios mío!”, refirió escandalizada Rosa María Palacios y agregó que esto ya va más allá de la polémica.

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Como se sabe y tal como lo anunció durante un mitin en la ciudad de Arequipa, el exalcalde de Lima estaría planteando entregar DNI a los nonatos. Pero según la periodista, RLA no tendría idea de lo que propone, ya que, lamentablemente, muchos embarazos no llegan a su término y que en el peor de los casos también “muchos niños mueren al nacer”. 

“Un poquito de empatía con la maternidad, señor López Aliaga, usted no tiene ni la más remota idea de lo que es. Si le preocupa el reconocimiento de los niños por nacer, ya está en el Código Civil… Lo único que está haciendo es crear una situación de angustia para millones de madres”, refutó Palacios.

Entre otras de sus iniciativas, el candidato presidencial propuso enviar a los delincuentes a la selva del Perú y que estos serían resguardados por las shushupes, lo que la conductora calificó de otra idea “delirante”. Para Palacios, lo que se necesita en el país es construir las 20 cárceles que hacen falta y esto “no se soluciona con campamentos en carpas en medio de la selva para que luchen contra la naturaleza”.

