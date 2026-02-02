Congresista Rosangella Barbarán es captada pegando afiche en poste: habría infringido ley electoral

Congresista pegó propaganda electoral en un poste de luz en el distrito de Santiago de Surco. Foto: composición LR

Congresista pegó propaganda electoral en un poste de luz en el distrito de Santiago de Surco. Foto: composición LR

La congresista Rosangella Barbarán fue captada colocando un afiche político en un poste de alumbrado público durante una actividad de campaña. El hecho quedó registrado en un video que ella misma publicó en su cuenta de Instagram, a modo de story. La acción podría constituir una infracción a la ley electoral.

El material audiovisual fue difundido en medio del periodo previo a las elecciones 2026. En las imágenes se observa a Barbarán participando directamente en la colocación de propaganda en la vía pública, un acto que la normativa electoral y municipal restringe de forma expresa.

TE RECOMENDAMOS REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Tras la circulación del video en redes sociales, la story fue eliminada de su cuenta. Sin embargo, el contenido ya había sido replicado por otros usuarios y medios digitales, lo que permitió documentar la presunta infracción.

De acuerdo con la regulación vigente, este tipo de conductas puede ser sancionado con multas económicas. En este caso, la penalidad superaría los 30 mil soles, además del retiro obligatorio del material instalado de manera irregular.