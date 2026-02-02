HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Gustavo Gorriti se pronuncia ante intento de toma del Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Congresista Rosangella Barbarán es captada pegando afiche en poste: habría infringido ley electoral

La congresista de Fuerza Popular difundió imágenes de su actividad proselitista en redes sociales. La acción podría acarrear una sanción económica y un pronunciamiento del JNE.

Congresista pegó propaganda electoral en un poste de luz en el distrito de Santiago de Surco. Foto: composición LR
Congresista pegó propaganda electoral en un poste de luz en el distrito de Santiago de Surco. Foto: composición LR

La congresista Rosangella Barbarán fue captada colocando un afiche político en un poste de alumbrado público durante una actividad de campaña. El hecho quedó registrado en un video que ella misma publicó en su cuenta de Instagram, a modo de story. La acción podría constituir una infracción a la ley electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

El material audiovisual fue difundido en medio del periodo previo a las elecciones 2026. En las imágenes se observa a Barbarán participando directamente en la colocación de propaganda en la vía pública, un acto que la normativa electoral y municipal restringe de forma expresa.

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Congresista Luis Aragón no será candidato: JNE rechaza apelación presentada por Avanza País

lr.pe

Tras la circulación del video en redes sociales, la story fue eliminada de su cuenta. Sin embargo, el contenido ya había sido replicado por otros usuarios y medios digitales, lo que permitió documentar la presunta infracción.

De acuerdo con la regulación vigente, este tipo de conductas puede ser sancionado con multas económicas. En este caso, la penalidad superaría los 30 mil soles, además del retiro obligatorio del material instalado de manera irregular.

Notas relacionadas
Congresista Luis Aragón no será candidato: JNE rechaza apelación presentada por Avanza País

Congresista Luis Aragón no será candidato: JNE rechaza apelación presentada por Avanza País

LEER MÁS
Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

LEER MÁS
Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

José Jerí: denuncian a empresario Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

LEER MÁS
Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

LEER MÁS
PJ por segunda vez anuló incautación de bienes de la UAP, pero Estado no los devuelve

PJ por segunda vez anuló incautación de bienes de la UAP, pero Estado no los devuelve

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025