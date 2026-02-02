Congresista Rosangella Barbarán es captada pegando afiche en poste: habría infringido ley electoral
La congresista de Fuerza Popular difundió imágenes de su actividad proselitista en redes sociales. La acción podría acarrear una sanción económica y un pronunciamiento del JNE.
- PJ por segunda vez anuló incautación de bienes de la UAP, pero Estado no los devuelve
- Fuerza Popular: Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal el partido de Keiko Fujimori
La congresista Rosangella Barbarán fue captada colocando un afiche político en un poste de alumbrado público durante una actividad de campaña. El hecho quedó registrado en un video que ella misma publicó en su cuenta de Instagram, a modo de story. La acción podría constituir una infracción a la ley electoral.
El material audiovisual fue difundido en medio del periodo previo a las elecciones 2026. En las imágenes se observa a Barbarán participando directamente en la colocación de propaganda en la vía pública, un acto que la normativa electoral y municipal restringe de forma expresa.
TE RECOMENDAMOS
REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
PUEDES VER: Congresista Luis Aragón no será candidato: JNE rechaza apelación presentada por Avanza País
Tras la circulación del video en redes sociales, la story fue eliminada de su cuenta. Sin embargo, el contenido ya había sido replicado por otros usuarios y medios digitales, lo que permitió documentar la presunta infracción.
De acuerdo con la regulación vigente, este tipo de conductas puede ser sancionado con multas económicas. En este caso, la penalidad superaría los 30 mil soles, además del retiro obligatorio del material instalado de manera irregular.