Congresista Luis Aragón no será candidato: JNE rechaza apelación presentada por Avanza País

Congresista Luis Aragón no será candidato a la Cámara de Diputados. | Foto: Congreso | Foto: Congreso

El congresista Luis Aragón no participará en las elecciones generales 2026. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por el personero legal de Avanza País, con el que se buscaba revertir la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco que declaró improcedente su postulación a la Cámara de Diputados.

De esta manera, el máximo organismo electoral confirmó la decisión adoptada en primera instancia y dejó sin efecto la inscripción del actual parlamentario en la lista de candidatos del partido Avanza País. La resolución del JNE agota la vía administrativa, por lo que la exclusión de Aragón queda firme.

JEE de Cusco declaró improcedente su candidatura

El JEE de Cusco había declarado improcedente la postulación de Luis Aragón al advertir incumplimientos vinculados a las normas de democracia interna. Según la resolución, el partido no acreditó de manera válida el procedimiento mediante el cual el congresista fue incorporado a la lista de candidatos, tras la renuncia de otro postulante.

El órgano electoral señaló que no se presentó el acta correspondiente que sustente la designación directa de Aragón, requisito indispensable para validar su inclusión en la nómina. Asimismo, se cuestionó la documentación relacionada con su autorización para postular por una agrupación distinta a la que integró originalmente.

JNE ratifica decisión y cierra el caso

Ante esta decisión, el personero legal de Avanza País interpuso un recurso de apelación ante el JNE, al sostener que las observaciones del JEE podían ser subsanadas y que no se había vulnerado el derecho a la participación política del candidato.

No obstante, el Pleno del JNE concluyó que las omisiones detectadas no cumplían con las exigencias establecidas en la normativa electoral y que no correspondía amparar el recurso presentado. En consecuencia, declaró infundada la apelación y confirmó la improcedencia de la candidatura.

Con esta resolución, Luis Aragón queda definitivamente excluido del proceso electoral rumbo a 2026, mientras Avanza País deberá continuar la contienda sin su postulación a la Cámara de Diputados.