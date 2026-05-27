Partidos de hoy, miércoles 27 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 27 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Conference League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cienciano del Cusco afrontará una final en el Inca Garcilaso de la Vega por clasificación a octavos de la Copa Sudamericana. Por otra parte, Ignacio Buse debuta en el cuadro de dobles de Roland Garros.

Partidos de la Conference League HOY

Crystal Palace vs Rayo Vallecano (final)

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en Roland Garros

Ignacio Buse/Mac Kiger vs Ray Ho/Hendrik Jebens (dobles)

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

Caracas vs Botafogo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Racing Club vs Independiente Petrolero

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 3, Disney Plus

Olimpia vs Audax Italiano

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 5, Disney Plus

Vasco da Gama vs Barracas Central

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Atlético Mineiro vs Academia Puerto Cabello

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 4, Disney Plus

Cienciano vs Juventud

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports, DGo

River Plate vs Blooming

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports, DGo

Bragantino vs Carabobo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports, DGo

Partidos de HOY en Copa Libertadores