Partidos de hoy, miércoles 27 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la participación de Ignacio Buse en Roland Garros.
- Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
- Cienciano - Juventud: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 27 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Conference League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Cienciano del Cusco afrontará una final en el Inca Garcilaso de la Vega por clasificación a octavos de la Copa Sudamericana. Por otra parte, Ignacio Buse debuta en el cuadro de dobles de Roland Garros.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
Partidos de la Conference League HOY
- Crystal Palace vs Rayo Vallecano (final)
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en Roland Garros
- Ignacio Buse/Mac Kiger vs Ray Ho/Hendrik Jebens (dobles)
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Caracas vs Botafogo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Racing Club vs Independiente Petrolero
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
- Olimpia vs Audax Italiano
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Vasco da Gama vs Barracas Central
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Atlético Mineiro vs Academia Puerto Cabello
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 4, Disney Plus
- Cienciano vs Juventud
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports, DGo
- River Plate vs Blooming
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports, DGo
- Bragantino vs Carabobo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports, DGo
PUEDES VER: Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura
Partidos de HOY en Copa Libertadores
- Independiente del Valle vs Rosario Central
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Libertad vs UCV
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Peñarol vs Independiente Santa Fe
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Corinthians vs Platense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Bolívar vs Independiente Rivadavia
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 6, Disney Plus
- Fluminense vs Deportivo La Guaira
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus