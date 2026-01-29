Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

El congresista Roberto Chiabra afirmó que la pena de muerte es una propuesta populista que no puede aplicarse en el país. Durante una entrevista, el parlamentario sostuvo que este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo y generan falsas expectativas en la población. “La pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir”, declaró al referirse a los discursos que prometen mano dura frente a la criminalidad.

Chiabra señaló que el Perú atraviesa un escenario de violencia que exige respuestas firmes, pero también responsables. Indicó que el Estado necesita políticas excepcionales frente al avance del crimen, aunque advirtió que estas deben ser realistas y compatibles con el marco legal vigente. Para el candidato a la presidencia, ofrecer soluciones inviables solo agrava la frustración ciudadana.

El parlamentario también cuestionó propuestas como el traslado de civiles a la justicia militar o el ingreso de las Fuerzas Armadas a determinadas zonas “a sangre y fuego”. A su juicio, ese tipo de anuncios no se puede ejecutar y terminan debilitando la institucionalidad. “Si me escucharan a mí diciendo eso, dirían que este general está alucinando”, expresó.

En ese contexto, Roberto Chiabra remarcó que el debate sobre seguridad debe dejar de lado el espectáculo político. Aseguró que, de cara a las elecciones 2026, algunos actores buscan posicionarse con mensajes extremos sin evaluar sus consecuencias. Para el congresista, la lucha contra la delincuencia requiere seriedad, planificación y liderazgo.