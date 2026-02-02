HOYSuscripcion LR Focus

Política

Criminalidad en el Perú empezó a crecer a partir del 2021 y no en el 2017 como aseguró Keiko Fujimori

De acuerdo con PerúCheck, la criminalidad "no explotó" en 2017 como afirmó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y calificó esta declaración como "falsa". Según el portal de verificación, cifras y especialistas muestran que recién en 2021 comenzó el aumento de la inseguridad ciudadana.

Keiko Fujimori dio una información inexacta sobre la criminalidad en el Perú. Foto: Composición/LR
Keiko Fujimori dio una información inexacta sobre la criminalidad en el Perú. Foto: Composición/LR

El portal de verificación de PerúCheck calificó como "falsa" la afirmación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien mencionó, el pasado 25 de enero durante una entrevista en ATV, que "la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras, y el descontrol en ese momento es cuando llegó".

De acuerdo con el espacio de verificación del Consejo de Prensa Peruana (CPP), las cifras y especialistas concluyen que el 2017 no ha sido un punto de inflexión en el auge de la inseguridad ciudadana.

En comunicación con el citado medio, el investigador especialista de seguridad, Noam López, aseguró que dos cifras que miden la criminalidad en el Perú, como la encuesta de victimización y la tasa de homicidios. El primero de ellos arrojó que en 2017 el total de personas que reportó haber sido blanco de algún delito bajó y no subió en 3% (de 29% a 26%). Lo que sí indica el cuadro es que la criminalidad comenzó a crecer desde el 2021.

"El año 2017 no implica un punto de inflexión para el crecimiento de la criminalidad, menos aún una 'explosión', según el registro de muertes dolosas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC)", concluye PerúCheck.

Cifras porcentuales de evolución de la victimización en Perú entre 2015 y 2025, según PerúCheck. Fuente: DataCrim INEI

Cifras porcentuales de evolución de la victimización en Perú entre 2015 y 2025, según PerúCheck. Fuente: DataCrim INEI

Por otro lado, la tasa de homicidios, que analiza los muertos por cada 100 mil habitantes, creció solo 0.1% (53 muertos más) de 2016 a 2017, por lo que pasó de 7.7 (2.425 muertos) a 7.8 (2.487). Sin embargo, del 2017 al 2018, esta cifra se redujo a 7.6 por cada 100 mil habitantes en el Perú (2.452 muertos). Es más, reducen a 5.8 en 2020 (1.923 muertos) durante la pandemia de la covid-19.

Expertos desmienten la versión de Keiko Fujimori

PerúCheck se contactó con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien explicó que en 2017 la criminalidad redujo. “A partir de 2016, 2017, empieza a producirse una disminución de la victimización que se ha sostenido. Recién a partir del año 2021 se produce un incremento”, detalló.

“No se puede afirmar que hay una explosión de la criminalidad desde el año 2017”, sostuvo.

En tanto, Noam López comentó que, si se fijan en los datos entre 2013 y 2020, "no se registra una variación positiva vertiginosa en las cifras de criminalidad". “Esa afirmación [de Keiko Fujimori] no tiene respaldo estricto en los datos”, recalcó.

"La criminalidad no “explotó” en 2017, como señaló Keiko Fujimori. La estadística de homicidios y victimización demuestra que, más bien, ese año no incrementó. Expertos consultados por este medio también desmintieron lo dicho por la candidata Keiko Fujimori. Por lo tanto, PerúCheck califica sus afirmaciones como falsas", concluye el informe verificador de PerúCheck.

