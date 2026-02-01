HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fuerza Popular: Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal el partido de Keiko Fujimori

El fiscal de la Nación interino no apeló dentro del plazo establecido y la decisión de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema fue declarada consentida. De esta manera, la denuncia de la exfiscal Delia Espinoza contra Fuerza Popular quedó en el olvido.

Fiscal de la Nación interino no apeló la decisión a favor de Fuerza Popular. Foto: Composición/LR
Fiscal de la Nación interino no apeló la decisión a favor de Fuerza Popular. Foto: Composición/LR

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no apeló la resolución de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema que rechazó declarar ilegal al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, por una presunta conducta antidemocrática.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la resolución a la que accedió el periodista de Infobae, Diego Casimiro, el 7 de enero, Gálvez fue notificado formalmente de la decisión en primera instancia de la Corte Suprema y, desde ese momento, el Ministerio Público contó con 10 días para presentar la apelación contra dicha decisión emitida en diciembre pasado.

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional: “Romper el pacto infame de decir que el Perú es una tragedia sin esperanza”

lr.pe

Sin embargo, el titular efímero de la Fiscalía no lo hizo. Por esa razón, al no haber una impugnación, la sentencia adquirió la calidad de "cosa juzgada". Asimismo, el partido fujimorista mantendrá su vigencia en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Declarar consentida la sentencia de fecha 3 de diciembre del 2025. En consecuencia, archívese definitivamente los actuados", se lee en la resolución compartida por el medio citado.

PUEDES VER: Mesías Guevara sobre gestión de José Jerí frente a la inseguridad ciudadana: "No tiene estrategia"

lr.pe

Delia Espinoza había presentado la demanda contra Fuerza Popular

En septiembre del 2025, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia contra Fuerza Popular para declarar su ilegalidad. Su solicitud se sustentaba en que el partido fujimorista habría incurrido en reiteradas prácticas que afectaron el orden democrático, como el hostigamiento a instituciones del sistema judicial, discursos de confrontación y normalización de acciones violentas.

Además, Espinoza pidió la disolución de la agrupación, así como la cancelación de su inscripción ante el ROP, el cierre de sus locales y la prohibición de reinscripción en el futuro.

Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la Fiscalía no logró demostrar que la disolución de Fuerza Popular fuera una medida efectiva para proteger el sistema democrático. El tribunal señaló que no se probó que la prohibición del partido abordara los riesgos mencionados por el Ministerio Público.

Asimismo, la Sala también desestimó que los actos atribuidos a grupos violentos pudieran ser directamente imputados a la organización. Además, el tribunal concluyó que el objetivo perseguido por la Fiscalía no era constitucionalmente legítimo, debido a que priorizaba una medida extrema que habría restringido derechos políticos en un contexto preelectoral.

Notas relacionadas
Keiko Fujimori critica a José Jerí, pero Fuerza Popular no firma moción de censura en su contra

Keiko Fujimori critica a José Jerí, pero Fuerza Popular no firma moción de censura en su contra

LEER MÁS
Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

LEER MÁS
Faltan 37 firmas para convocar Pleno Extraordinario y debatir las 7 mociones de censura contra José Jerí

Faltan 37 firmas para convocar Pleno Extraordinario y debatir las 7 mociones de censura contra José Jerí

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

LEER MÁS
Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional: “El país necesita entrar a un largo proceso de reinstitucionalización”

Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional: “El país necesita entrar a un largo proceso de reinstitucionalización”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025