HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

PJ por segunda vez anuló incautación de bienes de la UAP, pero Estado no los devuelve

Lavado. El caso está relacionado con la familia Ramírez que, con la presunta complicidad de los ahora candidatos Keiko Fujimori y Pier Figari, afectaron a la universidad, según la fiscalía.

Destino. Uno de los inmuebles incautados asignado por el Pronabi a Migraciones. Foto: difusión
Destino. Uno de los inmuebles incautados asignado por el Pronabi a Migraciones. Foto: difusión | Poder Judicial | Universidad Alas Peruanas | Keiko Fujimori

Una vez más, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió declarar nula la incautación de bienes muebles e inmuebles de la Universidad Alas Peruanas (UAP), una medida que dispuso el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, el mandato del colegiado, pese a que concluyó que la intervención de las propiedades se ordenó sin motivación judicial ni sustento acreditado, no se ejecuta. Los bienes del centro de estudios continúan bajo administración de entidades públicas por intermedio del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El caso se inició cuando el fiscal Wilson Salazar Reque, de la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos, solicitó la incautación cautelar de bienes muebles e inmuebles vinculados con la UAP.

El requerimiento de Salazar era parte de la investigación penal seguida contra integrantes de la familia Ramírez y otros presuntos beneficiarios de los fondos investigados, entre ellos Keiko Fujimori y Pier Figari, quienes en la actualidad postulan a la presidencia y a diputado, respectivamente.

El fiscal adoptó la medida al detectar el millonario desfalco cometido en agravio de la universidad durante la anterior gestión encabezada por el ex rector Fidel Ramírez y su familia.

De acuerdo con la investigación fiscal, Keiko Fujimori y Pier Figari aprovecharon las vinculaciones del fujimorismo con la familia Ramírez para efectuar transacciones inmobiliarias y pagos de falsas asesorías, con los presuntos fondos de la universidad mientras estaba controlada por Fidel Ramírez Prado y su familia.

En 2018, la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, propietaria de la universidad, retiró a la familia Ramírez y designó una nueva administración. Esta denunció penalmente a la anterior gestión, reconociéndose a la universidad como entidad afectada por los hechos que hoy son materia del proceso penal.

Poder Judicial | Universidad Alas Peruanas | Keiko Fujimori

Poder Judicial | Universidad Alas Peruanas | Keiko Fujimori

PUEDES VER: Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

lr.pe

En sentido contrario

No obstante, el 14 de marzo de 2023, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aprobó el requerimiento fiscal y dispuso la incautación de bienes de la universidad.

La investigación penal por lavado de activos se dirige contra personas naturales y no contra la UAP como persona jurídica, ni como sujeto imputado, pero el mandato de despojo se cumplió.

Tras la incautación, el Pronabi asignó diversos inmuebles de la universidad ubicados en Lima y otras ciudades del país a entidades públicas

El 10 de abril de 2024, con los locales de la UAP ya ocupados por diversas entidades del Estado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución que autorizó la incautación y la entrega de estos bienes al Pronabi.

Entre sus fundamentos, el colegiado advirtió que el juzgado se limitó a copiar y pegar el contenido del requerimiento del fiscal Wilson Salazar.

Cuando la defensa de la universidad solicitó la ejecución de la resolución de nulidad, el juzgado sostuvo que dicha decisión no dejaba sin efecto de manera automática la medida. También anunció la emisión de una nueva resolución.

Poder Judicial | Universidad Alas Peruanas | Keiko Fujimori

Poder Judicial | Universidad Alas Peruanas | Keiko Fujimori

PUEDES VER: Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

lr.pe

En efecto, el 31 de enero de 2025, el juzgado volvió a disponer la intervención de los bienes de la universidad, reiterando el pedido del fiscal Wilson Salazar. La defensa nuevamente apeló la decisión.

Finalmente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los magistrados Octavio Sahuanay Calsín, Javier Sologuren Anchante y Edgar Medina Salas, por segunda vez declaró nula la incautación ordenada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En su decisión, el colegiado señaló que el juzgado “repitió los fundamentos del requerimiento fiscal” y que hizo argumentaciones que no constan en el pedido fiscal.

Ya son dos resoluciones judiciales que han declarado nula la resolución del juzgado que mandó la incautación. Pero nada ha cambiado.

Dos años y nueve meses después de la intervención, los inmuebles de la UAP continúan en manos del Estado, sin que exista una orden judicial válida que respalde su retención ya que esta fue anulada en dos oportunidades por el propio Poder Judicial.

Notas relacionadas
Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

LEER MÁS
Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

LEER MÁS
Incautaron inmueble de la UAP que estaba bajo fideicomiso

Incautaron inmueble de la UAP que estaba bajo fideicomiso

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rechazan a Rafael López Aliaga en Arequipa: población le grita "Porky corrupto"

Rechazan a Rafael López Aliaga en Arequipa: población le grita "Porky corrupto"

LEER MÁS
Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

LEER MÁS
Las amigas de José Jerí: obtienen órdenes de hasta S/11 mil tras visitarlo en su despacho

Las amigas de José Jerí: obtienen órdenes de hasta S/11 mil tras visitarlo en su despacho

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025