Registrate en nuestro boletin

Juliana Oxenford sobre RLA: “Es tremendo palero, nos mintió con los drones, trenes y Lima potencia mundial”

La conductora de 'Arde Troya' cuestionó el enfoque elitista de Rafael López Aliaga para captar votos y que, además, use la religión dentro de su propaganda política.

La periodista señala que RLA es capaz de “traerse hasta la Virgen Guadalupe” para ganar votos. Foto: composición LR
En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford arremetió contra el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien, pese a que lidera las encuestas electorales en la capital, no llega a conectar con el Perú rural, que es la parte más “abandonada” y vulnerable de nuestro país, como lo señaló la periodista. “Es tremendo palero, nos mintió con los drones, trenes, Lima potencia mundial… López Aliaga es el típico comehostias, que le encanta ir en busca de su oblea a misa, que se golpea el pecho, que dice que usa silicio y se arrodilla”, criticó. 

“Quienes más lo apoyan son los jóvenes… Y esto demuestra cómo la clase más privilegiada, sobre todo en Lima Metropolitana, está con él, porque obviamente estamos hablando de un grupo elitista que no sale de su zona de confort, que son personas que han nacido dentro de un ambiente con muchos privilegios, pero que no quieren ver más allá”, continuó refutando la conductora. 

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, Oxenford cuestionó el hecho de que el exalcalde de Lima apele a temas religiosos dentro de su propaganda política con el propósito de “captar más gente”, a tal punto de pedirle a la congresista de su bancada Norma Yarrow traerse abajo la norma que prohíbe los mensajes religiosos dentro de la campaña electoral.

“Es una ley con nombre propio: pro-Porky, y existiendo tanto cucufato en el Congreso, seguramente, va a tener éxito. Pero no olvidemos que es muy triste ver cómo una persona apela a la espiritualidad y fe de la gente a cambio de un voto… Eso es bajo, muy sucio (...) Usar la palabra de Dios para hacer proselitismo, no… Lo único que le falta es que aparezca en un mitin y trate de bendecir a los presentes o empiece a tirar agua bendita”, comentó Juliana y agregó que si Yarrow logra el pedido de RLA, él es capaz de “traerse hasta la Virgen Guadalupe”. 

