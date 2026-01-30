Armando Massé pide sanciones para candidatos presidenciales que hacen promesas incumplibles

Armando Massé llegó a la ciudad de Arequipa, donde presentó sus propuestas para la ciudad del sur. Foto: Mirelia Quispe, La República

Armando Massé llegó a la ciudad de Arequipa, donde presentó sus propuestas para la ciudad del sur. Foto: Mirelia Quispe, La República

Armando Massé Fernández, candidato a la presidencia del Perú, arribó a Arequipa y, durante una conferencia en el centro histórico de la ciudad, criticó a algunos de los aspirantes a la presidencia por sus “promesas imposibles de cumplir”. En particular, dirigió sus comentarios hacia Rafael López Aliaga, también recursos económicos.

“Las promesas que èl (Rafael López Aliaga) hace son irrespetuosas. Ejemplo de ello es enviar comida por drone a tanta gente que pasa hambre. Es un engaño y una falta de respeto. En Perú, el 7% de la población es pobre, ¿cuántos drones se necesitarían?, ¿cuánta gente tendría que manejarlos”, dijo Armando Massé.

Asimismo, argumentó que si un candidato emite esas propuestas o toma esas atribuciones, se estaría descalificando a sí mismo. “Debería establecerse en las leyes una sanción para esos candidatos”, agregó.

Por otro lado, expresó su apoyo a un cambio en la Constitución y a la implementación de un gobierno federalista. Según indicó, esto permitiría que las regiones tengan mayor autonomía para atender sus propias necesidades en salud, seguridad e infraestructura. “Que cada región pueda realizar cabildos abiertos y gestionar sus recursos. Por ejemplo, Cerro Verde paga dinero, pero ¿a dónde se va esa plata?, ¿la ven?, esa plata se va a Lima”, afirmó Massé.

Finalmente, manifestó que el país debe estar unido, ya que hay regiones con pocos recursos que necesitan ser apoyadas mediante subsidios que denominaría “Perú Ayuda”. Además, aseguró que sus objetivos de cambio en el Perú solo serían posibles mediante una reforma constitucional.