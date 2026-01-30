HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     
Política

Armando Massé pide sanciones para candidatos presidenciales que hacen promesas incumplibles

Candidato a la presidencia del Perú llegó a Arequipa y criticó a López Aliaga por hacer populismo.

Armando Massé llegó a la ciudad de Arequipa, donde presentó sus propuestas para la ciudad del sur. Foto: Mirelia Quispe, La República
Armando Massé llegó a la ciudad de Arequipa, donde presentó sus propuestas para la ciudad del sur. Foto: Mirelia Quispe, La República

Armando Massé Fernández, candidato a la presidencia del Perú, arribó a Arequipa y, durante una conferencia en el centro histórico de la ciudad, criticó a algunos de los aspirantes a la presidencia por sus “promesas imposibles de cumplir”. En particular, dirigió sus comentarios hacia Rafael López Aliaga, también recursos económicos.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Las promesas que èl (Rafael López Aliaga) hace son irrespetuosas. Ejemplo de ello es enviar comida por drone a tanta gente que pasa hambre. Es un engaño y una falta de respeto. En Perú, el 7% de la población es pobre, ¿cuántos drones se necesitarían?, ¿cuánta gente tendría que manejarlos”, dijo Armando Massé.

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, argumentó que si un candidato emite esas propuestas o toma esas atribuciones, se estaría descalificando a sí mismo. “Debería establecerse en las leyes una sanción para esos candidatos”, agregó.

PUEDES VER: Generación Z y Policía se enfrentan en Arequipa tras llegada de Rafael López Aliaga

lr.pe

Por otro lado, expresó su apoyo a un cambio en la Constitución y a la implementación de un gobierno federalista. Según indicó, esto permitiría que las regiones tengan mayor autonomía para atender sus propias necesidades en salud, seguridad e infraestructura. “Que cada región pueda realizar cabildos abiertos y gestionar sus recursos. Por ejemplo, Cerro Verde paga dinero, pero ¿a dónde se va esa plata?, ¿la ven?, esa plata se va a Lima”, afirmó Massé.

Finalmente, manifestó que el país debe estar unido, ya que hay regiones con pocos recursos que necesitan ser apoyadas mediante subsidios que denominaría “Perú Ayuda”. Además, aseguró que sus objetivos de cambio en el Perú solo serían posibles mediante una reforma constitucional.

Notas relacionadas
Juliana Oxenford sobre RLA: “Es tremendo palero, nos mintió con los drones, trenes y Lima potencia mundial”

Juliana Oxenford sobre RLA: “Es tremendo palero, nos mintió con los drones, trenes y Lima potencia mundial”

LEER MÁS
Generación Z y Policía se enfrentan en Arequipa tras llegada de Rafael López Aliaga

Generación Z y Policía se enfrentan en Arequipa tras llegada de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciro Castillo: Poder Judicial anula su prisión preventiva y volvería como gobernador regional del Callao

Ciro Castillo: Poder Judicial anula su prisión preventiva y volvería como gobernador regional del Callao

LEER MÁS
Embajada china desmiente al presidente José Jerí: Día de la Amistad Perú-China se organizó con el Ministerio de Cultura

Embajada china desmiente al presidente José Jerí: Día de la Amistad Perú-China se organizó con el Ministerio de Cultura

LEER MÁS
Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025