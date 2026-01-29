HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El fujimorismo va ahora por el Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Generación Z y Policía se enfrentan en Arequipa tras llegada de Rafael López Aliaga

Ciudadanos mostraron su rechazo contra el exalcalde de Lima. Incidentes ocurrieron en las afueras del teatro Fenix. 

López Aliaga llego a la ciudad de Arequipa a presentar a sus candidatos al Senado. Foto: Difusión
López Aliaga llego a la ciudad de Arequipa a presentar a sus candidatos al Senado. Foto: Difusión

La tarde del miércoles 28 de enero, Rafael López Aliaga, candidato presidencial, llegó al aeropuerto de Arequipa alrededor de las 5:30 p.m. y se trasladó al centro de la ciudad. En el lugar, simpatizantes de su partido lo esperaban a las afueras del teatro Fénix, con banderolas blanquiazules y botargas de “Porky”. A la par, un grupo de jóvenes de la Generación Z, adultos y adultos mayores autoconvocados se unieron para mostrar su rechazo al candidato.  Se escuchaban arengas como "Porky fuera de Arequipa", mientras que los simpatizantes de Aliaga respondían con gritos como "Terroristas" o "Comunistas".

Tras el incidente, La República conversó con uno de los jóvenes, quien dijo lo siguiente: “López Aliaga ha blindado a Dina Boluarte. Dijo cosas detestables, como cuando quería que subiera el dólar para que las personas pobres lo sufrieran, ¿Qué pasaría si López Aliaga llega a ser presidente? Eso jamás pasará. Este 2024 bajará en las encuestas”, señaló el joven, integrante de la Generación Z de Arequipa.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Un grupo de manifestantes inicialmente se posicionó detrás del cordón policial en calle Moral con San Juan de Dios, y luego se trasladó al frente, cerca de la Plaza de Armas. La Policía prohibió su ingreso para evitar conflictos entre manifestantes y simpatizantes de López Aliaga, exalcalde de Lima. Sin embargo, se registraron algunos enfrentamientos verbales y empujones.

Una adulta mayor, de aproximadamente 70 años, denunció en la comisaría un empujón por parte de la Policía, que la hizo caer al suelo. Por otro lado, efectivos policiales recibieron insultos verbales. Aunque las grescas fueron controladas, los manifestantes intentaron romper el cordón policial, sin éxito. “Justo pasó un patrullero y me empujaron. Si vamos a denunciar, toda la vida nos harán lo mismo”, agregó la presunta agraviada.

Enfrentamientos ocurrió en las afueras del teatro Fénix. Foto: Mirelia Quispe, La República

Enfrentamientos ocurrió en las afueras del teatro Fénix. Foto: Mirelia Quispe, La República

PUEDES VER: Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

lr.pe

Propuestas de Rafael López Aliaga para Arequipa

El candidato estuvo conversando con algunos medios de comunicación locales y expresó su molestia por la demora desde el aeropuerto hasta el centro de Arequipa, atribuida al tráfico vehicular. Propuso soluciones como teleféricos.

"Me demoré una hora y media por problemas de tráfico. Hablé con Edras Medina y Ramírez del Villar, candidatos a senador, y les pregunté: ¿Qué solución tienen ustedes? Teleféricos, teleféricos en las zonas altas, como en Bolivia; también el uso del tren, doble vía, y una tercera medida: los RPI, metros que lleguen a los vértices de Arequipa”, indicó Rafael López Aliaga.

Por último, hoy 29 de enero, Aliaga ofreció una conferencia de prensa en Arequipa. Los ciudadanos están a la expectativa, y no se descartan posibles nuevos enfrentamientos entre simpatizantes y manifestantes que están en contra de su candidatura.

Notas relacionadas
Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

Carlín sobre respaldo a López Aliaga: “Lima vive en una burbuja y aún no supera el trauma de haber tenido a un serrano como presidente”

LEER MÁS
Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

LEER MÁS
"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Petro busca dialogar con Daniel Noboa para tratar la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Prensa brasileña y su inesperada reacción sobre la llegada de Mano Menezes a Perú: "Regresa a una selección después de más de una década"

Jerí incumple cita que él mismo convocó y desaira a trabajadores de Petroperú

Sociedad

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

Balean 7 veces a dos choferes de la empresa de transporte El Mandarino en San Juan de Lurigancho

Sin colas ni citas en agentes Reniec: los 4 trámites que puedes realizar en centros comerciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de Jorge del Castillo, Luis Alva, Luciana León y del APRA

Presidenta del Poder Judicial: "Los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones"

Marcha de Sacrificio: Generación Z, transportistas y familiares de fallecidos en protestas llegaron a Lima para reclamar justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025