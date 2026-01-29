Generación Z y Policía se enfrentan en Arequipa tras llegada de Rafael López Aliaga

López Aliaga llego a la ciudad de Arequipa a presentar a sus candidatos al Senado. Foto: Difusión

La tarde del miércoles 28 de enero, Rafael López Aliaga, candidato presidencial, llegó al aeropuerto de Arequipa alrededor de las 5:30 p.m. y se trasladó al centro de la ciudad. En el lugar, simpatizantes de su partido lo esperaban a las afueras del teatro Fénix, con banderolas blanquiazules y botargas de “Porky”. A la par, un grupo de jóvenes de la Generación Z, adultos y adultos mayores autoconvocados se unieron para mostrar su rechazo al candidato. Se escuchaban arengas como "Porky fuera de Arequipa", mientras que los simpatizantes de Aliaga respondían con gritos como "Terroristas" o "Comunistas".

Tras el incidente, La República conversó con uno de los jóvenes, quien dijo lo siguiente: “López Aliaga ha blindado a Dina Boluarte. Dijo cosas detestables, como cuando quería que subiera el dólar para que las personas pobres lo sufrieran, ¿Qué pasaría si López Aliaga llega a ser presidente? Eso jamás pasará. Este 2024 bajará en las encuestas”, señaló el joven, integrante de la Generación Z de Arequipa.

Un grupo de manifestantes inicialmente se posicionó detrás del cordón policial en calle Moral con San Juan de Dios, y luego se trasladó al frente, cerca de la Plaza de Armas. La Policía prohibió su ingreso para evitar conflictos entre manifestantes y simpatizantes de López Aliaga, exalcalde de Lima. Sin embargo, se registraron algunos enfrentamientos verbales y empujones.

Una adulta mayor, de aproximadamente 70 años, denunció en la comisaría un empujón por parte de la Policía, que la hizo caer al suelo. Por otro lado, efectivos policiales recibieron insultos verbales. Aunque las grescas fueron controladas, los manifestantes intentaron romper el cordón policial, sin éxito. “Justo pasó un patrullero y me empujaron. Si vamos a denunciar, toda la vida nos harán lo mismo”, agregó la presunta agraviada.

Enfrentamientos ocurrió en las afueras del teatro Fénix. Foto: Mirelia Quispe, La República

Propuestas de Rafael López Aliaga para Arequipa

El candidato estuvo conversando con algunos medios de comunicación locales y expresó su molestia por la demora desde el aeropuerto hasta el centro de Arequipa, atribuida al tráfico vehicular. Propuso soluciones como teleféricos.

"Me demoré una hora y media por problemas de tráfico. Hablé con Edras Medina y Ramírez del Villar, candidatos a senador, y les pregunté: ¿Qué solución tienen ustedes? Teleféricos, teleféricos en las zonas altas, como en Bolivia; también el uso del tren, doble vía, y una tercera medida: los RPI, metros que lleguen a los vértices de Arequipa”, indicó Rafael López Aliaga.

Por último, hoy 29 de enero, Aliaga ofreció una conferencia de prensa en Arequipa. Los ciudadanos están a la expectativa, y no se descartan posibles nuevos enfrentamientos entre simpatizantes y manifestantes que están en contra de su candidatura.