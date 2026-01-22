HOYSuscripcion LR Focus

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sentado un nuevo precedente. En la resolución que habilita la participación de Mario Vizcarra, el organismo electoral estableció que las personas sentenciadas y posteriormente rehabilitadas podrán postular una vez transcurridos 10 años desde el cumplimiento de su condena. No obstante, uno de los integrantes del Pleno del JNE votó en contra y advirtió que la incorporación de una limitación de este tipo es una atribución que corresponde exclusivamente al Congreso.

Hermano de Martín Vizcarra podrá postular en las elecciones, pero el JNE ha sentado un precedente sobre los condenados y rehabilitados que deseen postular. Foto: composición LR
Hermano de Martín Vizcarra podrá postular en las elecciones, pero el JNE ha sentado un precedente sobre los condenados y rehabilitados que deseen postular.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sentó un nuevo precedente respecto a los sentenciados y rehabilitados que buscan postular a un cargo público. En la resolución que permite la continuidad de la candidatura de Mario Vizcarra en las Elecciones 2026, tres miembros del máximo organismo electoral establecieron como criterio de impedimento que los ciudadanos con condenas previas solo podrán postular una vez transcurridos 10 años desde el cumplimiento de su sentencia.

Esta decisión fue respaldada por el propio presidente del JNE, Roberto Burneo, así como por los magistrados Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez. Cabe precisar que, si bien Aarón Oyarce Yuzzelli votó a favor de declarar fundada la apelación presentada por Vizcarra, expresó su oposición a la incorporación de esta disposición.

Oyarce Yuzzelli sostuvo que, en aplicación del principio de legalidad recogido en el artículo 8 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), no es posible incorporar limitaciones que no se encuentren expresamente previstas en dicha norma. Asimismo, remarcó que corresponde de manera exclusiva al Congreso de la República establecer el plazo de vigencia de cualquier impedimento para la postulación de una persona que haya sido sentenciada.

Por su parte, los tres integrantes del Pleno sostuvieron que el caso de Mario Vizcarra era una oportunidad para fijar criterios y plazos aplicables. En ese sentido, señalaron que, si bien la rehabilitación de una persona se produce de manera automática una vez cumplida la pena, los sentenciados solo podrán postular a cargos de elección popular luego de transcurridos 10 años desde el cumplimiento íntegro de la condena y del pago total de la reparación civil impuesta. Asimismo, indicaron que deberá presentarse la certificación de rehabilitación correspondiente emitida por el Poder Judicial.

