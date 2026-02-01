HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

Libertad Popular, que postula a Rafael Belaúnde para las Elecciones Generales 2026, denuncia fallos en el portal Claridad de la ONPE que afectan su franja electoral.

Libertad Popular hizo su denuncia a través de redes sociales. Foto: Composición/LR
Libertad Popular hizo su denuncia a través de redes sociales. Foto: Composición/LR

Libertad Popular, partido que postula a las Elecciones Generales 2026 con Rafael Belaúnde como candidato presidencial, denunció que el sistema del portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presenta deficiencias que impiden cumplir con la franja electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter) el último 31 de diciembre, la agrupación política detalló que esas dificultades no permiten la configuración de la publicidad aprobada a los espacios contratados en los medios de comunicación, como radio, televisión y medios digitales, para que su candidatura pueda llegar a más personas.

TE RECOMENDAMOS

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fuerza Popular: Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal el partido de Keiko Fujimori

lr.pe
Comunicado de Libertad Popular

Comunicado de Libertad Popular

"Personal de nuestra organización ha reportado con anticipación a la ONPE sobre estos fallos, lo que ha sido reconocido por el ente electoral", señala el comunicado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En ese sentido, la agrupación política instó a la ONPE a emitir una respuesta "pronta y satisfactoria que no perjudique el trabajo realizado", debido a que el plazo otorgado vencía a medianoche.

"Libertad Popular condena este hecho que pone en riesgo la transparencia para competir en igualdad de condiciones en el proceso electoral", agrega la misiva.

PUEDES VER: 170 policías, 76 alcaldes y 3 gobernadores condenados por delitos de corrupción

lr.pe
Notas relacionadas
Alfonso López Chau dice que no quiere ser un presidente secuestrado y pide a sus adversarios que no lo molestarlo

Alfonso López Chau dice que no quiere ser un presidente secuestrado y pide a sus adversarios que no lo molestarlo

LEER MÁS
Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

LEER MÁS
Así puedes verificar tu local de votación para las Elecciones Generales 2026

Así puedes verificar tu local de votación para las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

Gobierno de Jerí retrocede y retira proyecto que autorizaba ingreso de buque chino al puerto del Callao

LEER MÁS
170 policías, 76 alcaldes y 3 gobernadores condenados por delitos de corrupción

170 policías, 76 alcaldes y 3 gobernadores condenados por delitos de corrupción

LEER MÁS
Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

Las escuchas telefónicas a Xiaodong Ji Wu, el “mozo” de José Jerí

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025