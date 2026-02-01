Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

Libertad Popular, partido que postula a las Elecciones Generales 2026 con Rafael Belaúnde como candidato presidencial, denunció que el sistema del portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presenta deficiencias que impiden cumplir con la franja electoral.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter) el último 31 de diciembre, la agrupación política detalló que esas dificultades no permiten la configuración de la publicidad aprobada a los espacios contratados en los medios de comunicación, como radio, televisión y medios digitales, para que su candidatura pueda llegar a más personas.

Comunicado de Libertad Popular

"Personal de nuestra organización ha reportado con anticipación a la ONPE sobre estos fallos, lo que ha sido reconocido por el ente electoral", señala el comunicado.

En ese sentido, la agrupación política instó a la ONPE a emitir una respuesta "pronta y satisfactoria que no perjudique el trabajo realizado", debido a que el plazo otorgado vencía a medianoche.

"Libertad Popular condena este hecho que pone en riesgo la transparencia para competir en igualdad de condiciones en el proceso electoral", agrega la misiva.