¿Cambió tu local de votación? ONPE reubica casi 200 lugares a nivel nacional para Elecciones 2026

La ONPE reasignó casi 200 locales de votación para las elecciones 2026. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que casi 200 locales de votación fueron cambiados en todo el país a pocas semanas de las elecciones 2026. Esta medida implica que más de 33.000 electores deberán acudir a un nuevo lugar para emitir su voto, por lo que la institución recomendó verificar con anticipación el local de votación asignado antes del 12 de abril.

El organismo electoral explicó que estos cambios responden a la pérdida de disponibilidad de algunos locales previamente registrados. Varias instituciones que habían confirmado sus instalaciones para la jornada electoral retiraron posteriormente su autorización, lo que obligó a reorganizar mesas de sufragio y redistribuir electores.

Según funcionarios de la ONPE, la verificación de los locales se realizó entre mayo y junio del año pasado. Con esa información se procedió a conformar las mesas de sufragio el 18 de enero de 2026. Sin embargo, en los meses posteriores algunas entidades informaron que ya no podrían prestar sus espacios.

El reajuste impacta principalmente a Lima Metropolitana, donde se concentra alrededor del 36% de los cambios de local de votación. También se reportaron modificaciones importantes en Arequipa, con cerca del 18%, y en La Libertad, que reúne aproximadamente el 11% de los casos.

La ONPE también alertó que, en algunos casos, directivos de instituciones educativas habrían recibido amenazas, situación que motivó la cancelación de sus locales como centros de votación. Ante ello, la entidad electoral habilitó nuevos espacios y pidió a los ciudadanos revisar nuevamente su información electoral para evitar confusiones el día de las elecciones 2026.

Elecciones 2026: Conoce tu local de votación para este 12 de abril

Para saber qué local de votación corresponde en las elecciones 2026, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la ONPE. En la plataforma aparece el servicio “Consulta tu local de votación”. Allí se solicita el número de DNI del elector para mostrar la información actualizada. Para acceder al servicio da click aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Una vez ingresado el documento de identidad, el sistema indica el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. Esta consulta también permite verificar si hubo cambios en el local de votación debido a la reasignación anunciada por la autoridad electoral.

La ONPE recomendó realizar la verificación con anticipación. De esta manera, los electores podrán ubicar el nuevo centro donde deberán acudir el 12 de abril, fecha en la que se desarrollarán las elecciones 2026 a nivel nacional.