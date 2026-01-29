HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El 'Monstruo': "El Humo" de José Jerí y Pedro Cateriano en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Bernie Navarro, embajador de EEUU, llegó a Perú junto a su esposa peruana: "Comeremos Chifa"

El nuevo embajador de Estados Unidos arribó a Lima en medio de cuestionamientos por su falta de experiencia diplomática y una investigación por fraude en su país. Su comentario sobre el chifa ocurre mientras el Gobierno enfrenta el escándalo del Chifagate.

Embajador designado por Donald Trump llegó al país en compañía de su esposa e hijos. Foto: John Reyes / LR
Embajador designado por Donald Trump llegó al país en compañía de su esposa e hijos. Foto: John Reyes / LR

Bernie Navarro, designado embajador de Estados Unidos en Perú, llegó a Lima acompañado de su esposa peruana y su familia. Durante sus primeras declaraciones públicas, optó por un tono cercano y buscó resaltar su vínculo personal con el país. “Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa, hacerla sentir como nuestro hogar y, claro, comer comida chifa”, afirmó.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sus declaraciones se producen en un contexto político sensible. El Gobierno peruano enfrenta el denominado Chifagate, un escándalo que involucra al presidente José Jerí y al empresario chino Zhihua Yang, tras revelarse reuniones no registradas, una de ellas en un chifa. Navarro no hizo referencia directa al caso, aunque la mención no pasó desapercibida en medio de las investigaciones y cuestionamientos al Ejecutivo.

TE RECOMENDAMOS

PERDIENDO LA SEPARACIÓN DE PODERES Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El diplomático fue recibido por la encargada de negocios de la Embajada de EEUU, Joan Perkins, y por funcionarios peruanos. Navarro agradeció el recibimiento y destacó el trabajo previo de la misión estadounidense en el país. “Muchas gracias por la cálida bienvenida. La señora Perkins está haciendo una gran labor y haremos un gran equipo”, señaló ante los medios.

PUEDES VER: Caso José Jerí: Canciller asegura que investigación por reunión secreta no compromete al país de China

lr.pe

Navarro también remarcó que llega con una agenda clara y con expectativas sobre su gestión. “Llego con mucha energía y mucho entusiasmo, lleno de ideas”, indicó. Añadió que considera al Perú un socio estratégico para su país. “Perú es un país amigo. Tengo mi misión clara de hacer de los Estados Unidos un país más seguro, fuerte y próspero”, sostuvo.

El nuevo embajador de Estados Unidos deberá presentar en los próximos días sus credenciales ante el presidente de la República para quedar oficialmente acreditado. Su llegada coincide además con un momento simbólico en la relación bilateral, pues el próximo 2 de mayo se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre EEUU y Perú.

PUEDES VER: Luz Ibáñez tras el retiro de su postulación a la Corte de La Haya: "No me he encapuchado para cumplir mi función"

lr.pe

Bernie Navarro inició su etapa como embajador en Perú: “Tenemos mucho que hacer”

Durante su arribo, el embajador remarcó la importancia estratégica del vínculo bilateral. “Hemos trabajado juntos por 200 años por el beneficio de nuestras naciones y compartimos valores de libertad, democracia y comercio libre”, declaró.

Navarro señaló que su gestión se enfocará en temas económicos, comerciales y de seguridad. “Perú es importante. Tenemos mucho que hacer. Vamos a trabajar en la promoción de la libertad económica, el comercio y la seguridad”, afirmó, al tiempo que adelantó una relación cercana con la Cancillería peruana.

También indicó que, una vez oficializado, buscará mantener un diálogo permanente con las autoridades. “Tras la presentación de mis credenciales confío poder mantener con ustedes un diálogo constante y productivo para compartir más sobre el importante trabajo que realizamos juntos”, sostuvo. Como gesto personal, anunció que uno de sus primeros actos será familiar. “Nuestra familia va a visitar la iglesia donde nos casamos, La Virgen del Pilar”, señaló.

PUEDES VER: Seis organismos internacionales vigilarán las Elecciones 2026, informó la Cancillería

lr.pe

Un embajador bajo cuestionamientos antes de asumir funciones

Bernie Navarro no es un diplomático de carrera. Fue nombrado por el presidente Donald Trump en mayo de 2025 y confirmado por el Senado el 18 de diciembre. Su designación generó críticas en Estados Unidos debido a su falta de experiencia diplomática y a una investigación federal por presunto fraude.

De acuerdo con reportes previos, Navarro fue investigado por presuntas irregularidades vinculadas al uso de fondos públicos durante la pandemia, en el marco del programa de ayuda económica para empresas. Aunque el proceso sigue en curso, el caso ha sido señalado como un antecedente que empaña su nombramiento.

Navarro es residente de Puerto Rico y de ascendencia cubana. Se ha desempeñado como empresario, educador y líder cívico, con experiencia en finanzas y desarrollo inmobiliario. No obstante, su perfil ha sido cuestionado por sectores que consideran que la embajada en Perú requiere un representante con trayectoria diplomática.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: más de un millón 200 mil peruanos votarán en el exterior el próximo 12 de abril

Elecciones 2026: más de un millón 200 mil peruanos votarán en el exterior el próximo 12 de abril

LEER MÁS
Caso José Jerí: Canciller asegura que investigación por reunión secreta no compromete al país de China

Caso José Jerí: Canciller asegura que investigación por reunión secreta no compromete al país de China

LEER MÁS
Luz Ibáñez tras el retiro de su postulación a la Corte de La Haya: "No me he encapuchado para cumplir mi función"

Luz Ibáñez tras el retiro de su postulación a la Corte de La Haya: "No me he encapuchado para cumplir mi función"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Link oficial de ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones 2026

Link oficial de ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones 2026

LEER MÁS
José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra

LEER MÁS
Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

'Marty Supremo': comedia dramática sobre el sueño americano

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025