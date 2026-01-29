Bernie Navarro, embajador de EEUU, llegó a Perú junto a su esposa peruana: "Comeremos Chifa"

Embajador designado por Donald Trump llegó al país en compañía de su esposa e hijos. Foto: John Reyes / LR

Bernie Navarro, designado embajador de Estados Unidos en Perú, llegó a Lima acompañado de su esposa peruana y su familia. Durante sus primeras declaraciones públicas, optó por un tono cercano y buscó resaltar su vínculo personal con el país. “Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa, hacerla sentir como nuestro hogar y, claro, comer comida chifa”, afirmó.

Sus declaraciones se producen en un contexto político sensible. El Gobierno peruano enfrenta el denominado Chifagate, un escándalo que involucra al presidente José Jerí y al empresario chino Zhihua Yang, tras revelarse reuniones no registradas, una de ellas en un chifa. Navarro no hizo referencia directa al caso, aunque la mención no pasó desapercibida en medio de las investigaciones y cuestionamientos al Ejecutivo.

El diplomático fue recibido por la encargada de negocios de la Embajada de EEUU, Joan Perkins, y por funcionarios peruanos. Navarro agradeció el recibimiento y destacó el trabajo previo de la misión estadounidense en el país. “Muchas gracias por la cálida bienvenida. La señora Perkins está haciendo una gran labor y haremos un gran equipo”, señaló ante los medios.

Navarro también remarcó que llega con una agenda clara y con expectativas sobre su gestión. “Llego con mucha energía y mucho entusiasmo, lleno de ideas”, indicó. Añadió que considera al Perú un socio estratégico para su país. “Perú es un país amigo. Tengo mi misión clara de hacer de los Estados Unidos un país más seguro, fuerte y próspero”, sostuvo.

El nuevo embajador de Estados Unidos deberá presentar en los próximos días sus credenciales ante el presidente de la República para quedar oficialmente acreditado. Su llegada coincide además con un momento simbólico en la relación bilateral, pues el próximo 2 de mayo se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre EEUU y Perú.

Bernie Navarro inició su etapa como embajador en Perú: “Tenemos mucho que hacer”

Durante su arribo, el embajador remarcó la importancia estratégica del vínculo bilateral. “Hemos trabajado juntos por 200 años por el beneficio de nuestras naciones y compartimos valores de libertad, democracia y comercio libre”, declaró.

Navarro señaló que su gestión se enfocará en temas económicos, comerciales y de seguridad. “Perú es importante. Tenemos mucho que hacer. Vamos a trabajar en la promoción de la libertad económica, el comercio y la seguridad”, afirmó, al tiempo que adelantó una relación cercana con la Cancillería peruana.

También indicó que, una vez oficializado, buscará mantener un diálogo permanente con las autoridades. “Tras la presentación de mis credenciales confío poder mantener con ustedes un diálogo constante y productivo para compartir más sobre el importante trabajo que realizamos juntos”, sostuvo. Como gesto personal, anunció que uno de sus primeros actos será familiar. “Nuestra familia va a visitar la iglesia donde nos casamos, La Virgen del Pilar”, señaló.

Un embajador bajo cuestionamientos antes de asumir funciones

Bernie Navarro no es un diplomático de carrera. Fue nombrado por el presidente Donald Trump en mayo de 2025 y confirmado por el Senado el 18 de diciembre. Su designación generó críticas en Estados Unidos debido a su falta de experiencia diplomática y a una investigación federal por presunto fraude.

De acuerdo con reportes previos, Navarro fue investigado por presuntas irregularidades vinculadas al uso de fondos públicos durante la pandemia, en el marco del programa de ayuda económica para empresas. Aunque el proceso sigue en curso, el caso ha sido señalado como un antecedente que empaña su nombramiento.

Navarro es residente de Puerto Rico y de ascendencia cubana. Se ha desempeñado como empresario, educador y líder cívico, con experiencia en finanzas y desarrollo inmobiliario. No obstante, su perfil ha sido cuestionado por sectores que consideran que la embajada en Perú requiere un representante con trayectoria diplomática.