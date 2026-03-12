Cayó “La viuda negra”, patrona del narcotráfico a gran escala del Vraem

Lideresa. La especialidad de Nena Soto es la venta al por mayor de cocaína al extranjero. Foto: La República

Lideresa. La especialidad de Nena Soto es la venta al por mayor de cocaína al extranjero. Foto: La República

Nena Soto Contreras, más conocida como 'La viuda negra', cabeza de uno de los clanes familiares más importantes del narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cayó detenida en Anta, Cusco, cuando trasladaba 65 kilos de cocaína de alta pureza con dirección hacia Bolivia.

'La viuda negra' no es desconocida en el mundo del narcotráfico peruano, caracterizado por estar integrado por organizaciones familiares que se dedican a la producción de droga en cantidades considerables para satisfacer la demanda de los carteles extranjeros, especialmente el mexicano.

En 2012, Nena Soto Contreras fue intervenida con 30 kilos de cocaína en Villacurí, Ica. Después de cumplir más de seis años en prisión, salió en libertad en 2019, y en lugar de cambiar de conducta, se reincorporó al clan de su familia dedicada al negocio de la venta mayorista de droga del Vraem. Su reciente detención en el Cusco, que se produjo casi siete años después de abandonar la cárcel, confirma que 'La viuda negra' jamás dejó el narcotráfico.

En esta ocasión Nena Soto Contreras fue arrestada junto a su pareja sentimental, Freddy Laurente Gómez de 45 años, y uno de sus hijos, Carlos Guillén Soto (20), confirmándose que al dejar la prisión siguió al frente de un clan familiar de la droga.

Justamente, cuando cumplió condena, 'La viuda negra' posteó en sus redes sociales: "Un día me verás caer, pero hoy me verás levantarme y con mucha fuerza". No duró mucho en libertad.

Del clan. La pareja, Freddy Laurente, y el hijo, Carlos Guillén. Foto: La República

Epicentro de la droga

Nena Soto es natural de la localidad de Santa Rosa, de la provincia de La Mar, Ayacucho, donde se concentra la mayor cantidad de producción de droga en el Vraem. Tiene 45 años.

La captura se produjo el 2 de febrero pasado, pero recién ha sido confirmada.

De acuerdo con fuentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional, durante un operativo en el peaje Huillque, en el distrito de Ancahuasi (provincia de Anta, Cusco), fue interceptado el auto Mazda gris de placa BUS-159. El vehículo está registrado a nombre de la pareja de 'La viuda negra'.

En todo momento, Nena Soto alegó a sus captores que se trataba de una intervención ilegal, amenazándolos con denunciarlos ante las autoridades.

Sin embargo, cuando los agentes levantaron los asientos del piloto y copiloto del auto, detectaron que una pieza metálica no coincidía con la estructura del vehículo. En ese lugar estaban ocultos 60 'ladrillos' de cocaína que el clan familiar de 'La viuda negra' pretendía sacar del país con destino a Bolivia. En la zona de producción, el valor aproximado del alijo alcanza los US$90.000 (un promedio de US$1.500 el kilo).

El vehículo era conducido por Carlos Guillén Soto, hijo menor del clan familiar. En la parte posterior se encontraba Freddy Laurente Gómez, la pareja de Nena Soto Contreras.

"Lo más probable es que los 60 kilos son parte de un cargamento más grande. Esta es una modalidad frecuente de contrabando de droga que consiste en sacar del Vraem por partes la totalidad de la mercancía ilícita hacia puntos de acopio para evitar la incautación de todo el producto narcótico", explicaron fuentes de la Dirandro.

La metodología

"Es muy poco probable desplazar una tonelada de droga de un solo golpe, a no ser que se usen avionetas o helicópteros para trasladar grandes cantidades. En el Vraem el control es cada vez más estricto, por eso recurren a diferentes métodos, como camuflar los ‘ladrillos’ en compartimentos de los vehículos", señalaron las fuentes.

Según los archivos policiales antinarcóticos, Nena Soto Contreras no actuaba sola sino en complicidad con sus hijos Carlos y Paul Guillén Soto, a quienes desde la adolescencia los metió en el negocio de la droga. Al morir su esposo Fausto Guillén Gutiérrez, víctima de la pandemia del Covid-19, ella asumió la conducción del clan familiar.

'La viuda negra' instaló su centro de operaciones en Santa Rosa, la localidad donde nació el 14 de junio de 1981. De acuerdo con las fuentes policiales, dicha zona pululan los laboratorios de procesamiento de cocaína. Para transportar los 'ladrillos', adquirió varias camionetas, las que ocultaba bajo el puente de Kimbiri, en la provincia de la Convención en el Cusco.

"Los vehículos eran sacados de noche y eran llevados a la localidad de San Rosa, donde acondicionaban los ‘ladrillos’ de droga, para luego ser transportados por las rutas de Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Cusco y Puno", dijeron las fuentes que participaron en el operativo.

Con la detención de 'La viuda negra', será posible "identificar las redes que usan los clanes familiares del Vraem para exportar cocaína a los carteles y otras organizaciones extranjeras que compran cocaína peruana", dijeron las fuentes.