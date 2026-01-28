Llegó la hora. A las 9:00 de la mañana de este viernes, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ingresará a Palacio de Gobierno para interrogar al presidente José Jerí, por las reuniones sostenidas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Sobre Zhihua Yang se le consultará sobre su reunión en el chifa que se ubica en San Borja (26 de diciembre) y en el local market Capón (6 de enero).

"¿Desde cuándo y en qué circunstancia conoció a Zhihua Yang?, ¿qué tipo de relación tiene con Zhihua Yang? ¿el 26 de diciembre participó en una cena en el restaurante de comida oriental Salón Xin Yan en San Borja?", dicen fuentes allegas a la Fiscalía de la Nación.

También se le consultará si se ratifica en señalar que fue al chifa con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y su escolta presidencial como lo informó horas antes de que el programa de Cuarto Poder revelara nueva imágenes de Jerí con Yang.

"¿Quiénes lo acompañaron y cuál fue el motivo por el que fue a cenar al chifa de San Borja?, ¿usted propuso ir a cenar al restaurante de San Borja o fue un pedido de una persona específica?", mencionan las mismas fuentes.

De igual forma se le interrogará si conocía que el empresario Yang tenía un contrato con el Gobierno como es el caso de la compañía Hidroeléctrica América, cuyo dueño es el empresario chino Zhihua Yang, el mismo que solicitó a la Dirección General de Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la prórroga del plazo para iniciar las operaciones de la estación Pachachaca 2.

"¿Conocía que el empresario Zhihua Yang mantiene algún contrato con el Estado. Desde cuando?, ¿cuántas veces ha acudido al chifa de propiedad de Zhihua Yang y en qué horarios?", se le consultará.

En el interrogatorio que prepara Gálvez a Jerí no solo le consultaría por su vínculo con Zhihua Yang, también se le preguntará por las reuniones con Ji Wu Xiaodong, quien ingresó a Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades, pese a que se encontraba con una orden de arresto domiciliario.

"¿Desde cuándo y en qué circunstancia conoció a Ji Wu Xiaodo, ¿tiene alguna relación con Ji Wu Xiaodong?, ¿cuántas veces se ha reunido con empresarios chinos en Palacio de Gobierno, en qué fechas y puede precisar los motivos?, ¿quién se encarga de autorizar y revisar el ingreso de visitas a Palacio de Gobierno?", refieren las fuentes.

El presidente José Jerí es investigado por el presunto delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, a raíz de una reunión con Zhihua Yang. En el marco de la investigación, Ji Wu Xiaodong fue incluido en calidad de testigo, luego de conocerse que participó en varios encuentros con Yang en Palacio de Gobierno y para que explique su presencia en el chifa.

Al respecto, el presidente explicó que las veces que este frecuento despacho presidencial fue porque formaba parte del equipo de Zhihua Yang y que no alertaron de su arresto domiciliario porque no hay un sistema que detecte la situación judicial de las personas. También ha revelado que no habla mucho español, versión que se contradice con los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores, dado que, figura traductor oficial d