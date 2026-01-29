Gino Costa cuestiona operativos de Jerí en las cárceles: “No requieren la presencia del jefe del Estado”

Gino Costa, exministro del Interior y candidato al Senado por el partido Libertad Popular, fue entrevistado hoy por Rosa María Palacios en el programa ‘Sin guion’, en el que abordaron, principalmente, el tema de la inseguridad ciudadana y partió diciendo que José Jerí se encuentra “contra la pared” en relación con el caso Chifagate, por lo que sus shows no darán resultado, tal como la reciente captura del Monstruo que considera solo levantaría su imagen por un par de días a lo mucho.

El también abogado explicó que la mayoría de las extorsiones se dan fuera de las cárceles, y esto no significa que se deje de prestar atención a los penales o no se realicen más requisas, las que deberían estar a cargo de las autoridades correspondientes, como el INPE y de la PNP, mas no del presidente de la república.

Asimismo, resaltó que se debería ampliar la capacidad de albergue, sobre todo para esa parte de la alta criminalidad, que es un 10% de los 100.000 que se tienen en las cárceles. “Solo hay capacidad de albergue para 2.000. En los últimos 10 años no se ha construido ninguna cárcel, no porque no hubiera dinero, sino porque el Ministerio de Justicia, que asumió esa responsabilidad, no ha tenido capacidad de hacerlo”, refirió Costa y lo señaló como un próximo “desafío”.

“Hay que fortalecer la Policía, reformarla, depurarla de elementos corruptos y dejar de que sea un brazo armado del pacto en el poder y pase a servir la función que le corresponde dentro del sistema de seguridad y justicia en el perú. Y lo esencial ahí es fortalecer la capacidad de inteligencia, ya que se ha desmantelado al igual que las instituciones… Es el mundo al revés, en lugar de fortalecer las leyes, las debilitamos. La única manera de cambiar esto es con una nueva representación política”, refutó el candidato por Libertad Popular.