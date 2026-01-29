HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra

Según la Autoridad Nacional de Control, José Domingo Pérez habría intentado influir en la decisión del juez Wilson Reátegui para no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba la investigación del caso Cócteles.

José Domingo Pérez afronta una nueva investigación dentro de la Fiscalía tras ser suspendido por 6 meses. Foto: composición LR
José Domingo Pérez afronta una nueva investigación dentro de la Fiscalía tras ser suspendido por 6 meses. Foto: composición LR

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió una investigación preliminar sumaria contra el fiscal suspendido José Domingo Pérez. La medida se debe a que, presuntamente, habría intentado influir en la decisión del juez Wilson Reátegui para que no se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la investigación del caso Cócteles, en el que estaba involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo con la resolución 01-2026, a la que tuvo acceso La República, Pérez Gómez habría llamado al desacato al magistrado para inaplicar la sentencia del TC. Por esa razón, califica como una falta muy grave el supuesto accionar del exmiembro del desactivado Equipo Especial Lava Jato.

lr.pe
Informe de la ANC contra José Domingo Pérez

Informe de la ANC contra José Domingo Pérez

En esa misma línea, la investigación se sustenta en que el fiscal supuestamente incurrió en las prohibiciones de la Ley de Código de Ética de la Función Pública. La norma indica que a todo servidor público le está prohibido "obtener ventajas indebidas, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia".

lr.pe

En ese contexto, la ANC inició el trámite especial de investigación preliminar sumaria contra Pérez Gómez por un plazo de 5 días hábiles.

Además, se le otorgó al fiscal un plazo de 24 horas luego de haber sido notificado para que presente un informe de hechos respecto a los cargos que se le imputa.

"En caso de que requiera ampliación del plazo otorgado, deberá tener en cuenta lo establecido en el considerando 74 de la presente resolución y la naturaleza perentoria del plazo de investigación preliminar", se lee en el documento.

lr.pe

Asimismo, se dispuso recabar de la mesa, de parte de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro, el récord de quejas, así como la última resolución de designación del fiscal.

