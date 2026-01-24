HOYSuscripcion LR Focus

José Domingo Pérez imita a Curwen y lanza mensaje: “Señora K, todo está acá, no me voy a olvidar”

Abogado José Domingo Pérez respondió sobre las comparaciones con el youtuber Curwen, tras iniciar proyecto como conductor de streaming.

José Domingo Pérez explica su incursión en el mundo del streaming.
José Domingo Pérez explica su incursión en el mundo del streaming. | Foto: composición LR/ Todo Good/YouTube

José Domingo Pérez fue uno de los recientes invitados del podcast 'Habla Good' en YouTube para relatar su nueva faceta como conductor de streaming de 'Mejor, con Domingo'. Con un tono relajado, el abogado respondió varias preguntas y también cómo le afectó su suspensión del cargo de fiscal provincial por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Se sumó a las bromas del programa digital y generó divertidas reacciones tras realizar una peculiar frase.

José Domingo Pérez explica por qué decidió iniciar en el mundo del streaming

Durante la entrevista en YouTube, José Domingo Pérez detalló que el proyecto de streaming surgió inicialmente como una alternativa dirigida a estudiantes de Derecho sobre lo que ocurre en la realidad peruana. Sin embargo, no esperó que el recibimiento fuera general y tan bueno.

PUEDES VER: Youtuber Jorge Ugarte agrede en vivo a candidato a diputado Carlos Ezeta durante su pódcast

lr.pe

"En el programa tenemos a dos jóvenes que van interactuando con las redes y yo tratando un poco de comentar alguna noticia de la actualidad, pero desde un enfoque legal", describió. También se mostró positivo con este cambio en su carrera y resaltó la importancia de la libertad de expresión en los programas de streaming. "Me tengo que reinventar a mis 50 años", resaltó.

José Domingo Pérez imita a Curwen y lanza frase

De otro lado, el abogado respondió a las reacciones de los usuarios que compararon su programa con el de 'Brutalidad política', emisión del youtuber Curwen. Domingo resaltó que aprende mucho de Víctor Caballero y elogió su peculiar forma de comunicar hechos políticos.

PUEDES VER: Tiktoker Moca se indigna con comerciante tras pedido de rebaja por publicidad: "A S/100 no te voy a dejar un video, imposible"

lr.pe

De esta forma, conductores de 'Habla Good' le pidieron que imite las populares frases del youtuber Curwen. Una de ellas es 'Todo está acá', que suele usar el comunicador cuando hace referencia a hechos pasados de algunos personajes políticos. "Señora K, todo está acá, no me voy a olvidar", indicó el abogado, desatando risas en el set.

