HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 DE ENERO | LR+ Noticias

Política

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público lo suspende por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público decidió apartar al fiscal José Domingo Pérez de sus funciones por seis meses, tras irregularidades detectadas en el caso "Cócteles".

José Domingo Pérez es suspendido por 6 meses.
José Domingo Pérez es suspendido por 6 meses. | John Reyes / La República

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público resolvió suspender del cargo de fiscal provincial a José Domingo Pérez Gómez por un periodo de seis meses. La medida cautelar, oficializada mediante la Resolución Nº 08-2026-ANC-MP-UPD-ADC-LIMA CENTRO, responde a presuntas infracciones administrativas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La investigación contra el integrante del Equipo Especial Lava Jato se inician tras la anulación del juicio oral en el denominado caso "Cócteles", que involucra a Keiko Fujimori. Según el documento, se cuestiona a Pérez Gómez por haber presentado un requerimiento acusatorio carente de una imputación debidamente fundamentada en los planos fáctico, jurídico y probatorio. Esta deficiencia técnica provocó que la acusación fuera devuelta hasta en 19 ocasiones y que, finalmente, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declarara la nulidad de oficio del auto de enjuiciamiento.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y SU CUENTO CHINO + ELECCIONES Y CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Primero La Gente, JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

lr.pe
larepublica.pe

Noticia en desarrollo....

Notas relacionadas
Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

LEER MÁS
José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

LEER MÁS
Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

LEER MÁS
Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra Jerí tras reunión con empresario chino

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra Jerí tras reunión con empresario chino

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

LEER MÁS
APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

LEER MÁS
Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

LEER MÁS
Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025