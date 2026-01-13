José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público lo suspende por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público decidió apartar al fiscal José Domingo Pérez de sus funciones por seis meses, tras irregularidades detectadas en el caso "Cócteles".
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público resolvió suspender del cargo de fiscal provincial a José Domingo Pérez Gómez por un periodo de seis meses. La medida cautelar, oficializada mediante la Resolución Nº 08-2026-ANC-MP-UPD-ADC-LIMA CENTRO, responde a presuntas infracciones administrativas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.
La investigación contra el integrante del Equipo Especial Lava Jato se inician tras la anulación del juicio oral en el denominado caso "Cócteles", que involucra a Keiko Fujimori. Según el documento, se cuestiona a Pérez Gómez por haber presentado un requerimiento acusatorio carente de una imputación debidamente fundamentada en los planos fáctico, jurídico y probatorio. Esta deficiencia técnica provocó que la acusación fuera devuelta hasta en 19 ocasiones y que, finalmente, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declarara la nulidad de oficio del auto de enjuiciamiento.
