LO FALSO:

Ricardo Belmont registra 14% de intención de voto presidencial en encuesta publicada por CIT Perú.

LO VERDADERO:

La última encuesta de CIT indica que el candidato del Partido Cívico Obras tiene un 2% de intención de voto.

Según la página oficial de CIT, Belmont Cassinelli tampoco obtuvo aquella cifra de apoyo de la ciudadanía en el mes de enero.

A través de redes sociales como Facebook se ha viralizado una supuesta encuesta de CIT Perú, en el que se afirma que Ricardo Belmont encabeza la intención de voto presidencial con un 14%. Sin embargo, al revisar los últimos resultados oficiales publicados por la entidad en su página web se comprobó que esta cifra es incorrecta: el candidato en realidad solo cuenta con un 2% de apoyo electoral, mientras que el aspirante que sí cuenta con 14% de preferencia es Rafael López Aliaga.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se difundió un sondeo que muestra a Belmont Cassinelli, candidato por el Partido Cívico Obras, liderar la preferencia electoral presidencial con un 14%, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza Popular (6,8%), César Acuña de Alianza para el Progreso (6,4%) y Carlos Álvarez de País para Todos (6,1%).

Encuesta falsa publicada en redes sociales. Foto: Facebook.

La publicación más viral en la plataforma de Meta ha obtenido hasta el momento 3.100 reacciones, 1.700 comentarios y más de 500 compartidos.

El post más viral en redes. Foto: Facebook.

Análisis del contenido compartido en redes sociales

La encuesta es atribuida a CIT Perú. Sin embargo, al revisar los últimos resultados publicados en la cuenta oficial de la entidad a inicios y finales de febrero, se observa que Ricardo Belmont cuenta con un respaldo del 1,6% y 2%, respectivamente. No obstante, en la encuesta viralizada se detectó un incremento de 12% únicamente a favor del líder del Partido Cívico Obras y no hacia los otros candidatos.

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (I) que muestra a Ricardo Belmont con 1,6%. | Foto: CIT

Encuesta de intención de voto presidencial de febrero (II) | Foto: CIT

Adicionalmente, el equipo de Verificador de LR revisó el sondeo realizado por CIT en el mes de enero y corroboró que Belmont obtuvo apenas el 1,1% de apoyo electoral. Es decir, la cifra tampoco coincide con el dato publicado en Facebook.

Encuesta de intención de voto presidencial de enero. Foto: CIT

Conclusión

Una publicación en Facebook afirma que una encuesta de CIT Perú coloca a Ricardo Belmont con 14% de intención de voto presidencial. Sin embargo, al revisar los resultados oficiales de la encuestadora, se comprobó que el aspirante solo obtuvo entre 1,6% y 2% de apoyo en los últimos sondeos. El candidato que realmente alcanza el 14% de preferencia es Rafael López Aliaga. Por lo tanto, la encuesta difundida en redes sociales presenta datos manipulados que aumentan falsamente el respaldo hacia el candidato por el Partido Cívico Obras.

