Situación de José Jerí se sigue complicando por sus reiteradas mentiras | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Abogado José Domingo Pérez sorprende al lanzar su propio programa de streaming en YouTube: "Va a haber show"

José Domingo Pérez inicia una nueva etapa como conductor del programa 'Mejor, con Domingo' en YouTube, tras su suspensión como fiscal provincial.

José Domingo Pérez incursiona en el mundo del streaming.
José Domingo Pérez incursiona en el mundo del streaming. | Foto: composición LR/YouTube

José Domingo Pérez decidió mostrar una nueva faceta, esta vez se mostró como conductor de un programa de streaming llamado 'Mejor, con Domingo'. El abogado está tomando un nuevo rumbo en su carrera luego de que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público resolvió suspenderlo del cargo de fiscal provincial por un periodo de seis meses por supuestas infracciones administrativas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.

En los últimos meses, José Domingo Pérez no fue ajeno al auge de los canales de streaming, donde fue un invitado recurrente de 'Brutalidad política' del youtuber Curwen y también estuvo hace muy poco en entrevista con César Hildebrandt en 'Hildebrandt en sus trece'.

José Domingo Pérez se une al auge de los canales de streaming con programa 'Mejor, con Domingo'

El último martes 20 se realizó la primera emisión del programa 'Mejor, con Domingo' de José Domingo Pérez en el canal de YouTube Escuela Jurídica INCEG (INCEGA). El abogado explicó que este espacio digital tiene el objetivo de analizar la realidad actual, enfocada en el derecho. "Va a haber show", comentó durante la primera parte de la emisión.

Además, el programa estará dividido en secciones que le permitirán tocar diversos temas, en su mayoría ligados a la política. En la primera emisión, criticó duramente la gestión del presidente José Jerí, el financiamiento de los partidos en campaña y la persecución hacia los fiscales.

"Cuando se investigan estructuras criminales bastante complejas, los fiscales que solemos llevar estos casos bastante graves, tenemos presente que hay una regla básica que toda organización delictiva o toda organización criminal conoce, emplea y ejecuta, que es destruir al fiscal que las investiga. Pero bueno, resistí y estoy acá presente para compartir con todos ustedes.

¿Cuándo se transmite el programa 'Mejor, con Domingo'?

El programa 'Mejor, con Domingo' del abogado José Domingo Pérez se emitirá todos los martes a las 8.00 p.m. en el canal Escuela Jurídica INCEG (INCEGA). "Sin floro. Sin maquillaje. Sin miedo. Directo, polémico y real. José Domingo Pérez por primera vez en la conducción de un programa", es parte del anuncio del programa. en redes sociales.

