HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Triunfo contra el Congreso y políticos en campaña | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

El exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que apelará la suspensión en su contra por 6 meses. Por otro lado, el fiscal aseguró que no incursionará en el ámbito político por el momento, pero no lo descarta a futuro.

José Domingo Pérez fue suspendido por 6 meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Foto: composición LR
José Domingo Pérez fue suspendido por 6 meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Foto: composición LR

El exintegrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció luego de que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspenderlo 6 meses en su labor de fiscal. En ese sentido, Pérez Gómez anunció no descarta la idea de renunciar a la Fiscalía si "los maltratos" en su contra continúa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa misma línea, el integrante de Ministerio Público aseguró que apelará la decisión que tomó la ANC contra su persona luego de que, en paralelo, se anuló el caso Cócteles que investigaba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra: JNE decide futuro presidencial de Renovación Popular y Perú Primero

lr.pe

"Mi futuro es impugnar. Soy un fiscal que se ve afectado porque tampoco va a recibir su remuneración y tampoco puedo ejercer mi profesión. Tengo que esperar encontrar amparo primero en la institución o luego recurrir al Poder Judicial, pero queda claro, como alguna entrevista pasada que usted me formulaba, cuáles eran las, digamos, aquellos aquellas incidencias que podrían llevar a tomar una decisión de renunciar al Ministerio Público. Bueno, podría darse este supuesto en caso vea que la situación de maltrato al que me están sometiendo de como presalia se extiende, mire usted", declaró en una entrevista para RPP.

Por otro lado, el fiscal descartó —por ahora— la idea de incursionar en la política al afirmar que "no es un actor político" y que esperará la decisión de la apelación que presentará.

"Yo defiendo mi función y mi labor. Hasta este momento defiendo mi función bajo la creencia de que voy a encontrar justicia en mi propia institución y me va a permitir regresar. Cuando me desactivan el equipo especial, mire usted, todos los fiscales del caso La
Lava Jato ha quedado conociendo los expedientes. Los únicos que salieron fueron Rafael Vela y yo", expresó.

Por otro lado, Pérez recordó que, tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, fue separado y no le acondicionaron una oficina para que pueda continuar trabajando. "Lo que ya puedo entender es que se preparaba esta suspensión por el hecho de que no me brindaban una oficina a la cual iba desarrollando", dijo.

PUEDES VER: APRA en crisis: admiten tacha contra lista de Senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

lr.pe

José Domingo Pérez no descarta la política a futuro

El fiscal anticorrupción también se refirió a la posibilidad de postular en política en el futuro en caso decida renunciar a su cargo en el Ministerio Público.

"En caso en caso tenga que tomar la decisión de la renuncia, puedo y estoy habilitado para incursionar en cualquier actividad", mencionó. "¿La política es el horizonte?", pregunta la periodista. "Bueno, la política o cualquier actividad privada, en caso pueda yo, digamos, brindar mi mejor servicio, obviamente las puertas están abiertas", resaltó.

Notas relacionadas
José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público lo suspende por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público lo suspende por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato

LEER MÁS
Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

LEER MÁS
José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

LEER MÁS
Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra EN VIVO: JNE decide futuro presidencial de Renovación Popular y Perú Primero

Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra EN VIVO: JNE decide futuro presidencial de Renovación Popular y Perú Primero

LEER MÁS
Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista

Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista

LEER MÁS
Gobierno contrató a empresa que no fabrica avión Antonov An-74

Gobierno contrató a empresa que no fabrica avión Antonov An-74

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025