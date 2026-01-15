José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

José Domingo Pérez fue suspendido por 6 meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Foto: composición LR

José Domingo Pérez fue suspendido por 6 meses por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Foto: composición LR

El exintegrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció luego de que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspenderlo 6 meses en su labor de fiscal. En ese sentido, Pérez Gómez anunció no descarta la idea de renunciar a la Fiscalía si "los maltratos" en su contra continúa.

En esa misma línea, el integrante de Ministerio Público aseguró que apelará la decisión que tomó la ANC contra su persona luego de que, en paralelo, se anuló el caso Cócteles que investigaba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

"Mi futuro es impugnar. Soy un fiscal que se ve afectado porque tampoco va a recibir su remuneración y tampoco puedo ejercer mi profesión. Tengo que esperar encontrar amparo primero en la institución o luego recurrir al Poder Judicial, pero queda claro, como alguna entrevista pasada que usted me formulaba, cuáles eran las, digamos, aquellos aquellas incidencias que podrían llevar a tomar una decisión de renunciar al Ministerio Público. Bueno, podría darse este supuesto en caso vea que la situación de maltrato al que me están sometiendo de como presalia se extiende, mire usted", declaró en una entrevista para RPP.

Por otro lado, el fiscal descartó —por ahora— la idea de incursionar en la política al afirmar que "no es un actor político" y que esperará la decisión de la apelación que presentará.

"Yo defiendo mi función y mi labor. Hasta este momento defiendo mi función bajo la creencia de que voy a encontrar justicia en mi propia institución y me va a permitir regresar. Cuando me desactivan el equipo especial, mire usted, todos los fiscales del caso La

Lava Jato ha quedado conociendo los expedientes. Los únicos que salieron fueron Rafael Vela y yo", expresó.

Por otro lado, Pérez recordó que, tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, fue separado y no le acondicionaron una oficina para que pueda continuar trabajando. "Lo que ya puedo entender es que se preparaba esta suspensión por el hecho de que no me brindaban una oficina a la cual iba desarrollando", dijo.

José Domingo Pérez no descarta la política a futuro

El fiscal anticorrupción también se refirió a la posibilidad de postular en política en el futuro en caso decida renunciar a su cargo en el Ministerio Público.

"En caso en caso tenga que tomar la decisión de la renuncia, puedo y estoy habilitado para incursionar en cualquier actividad", mencionó. "¿La política es el horizonte?", pregunta la periodista. "Bueno, la política o cualquier actividad privada, en caso pueda yo, digamos, brindar mi mejor servicio, obviamente las puertas están abiertas", resaltó.