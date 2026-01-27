HOYSuscripcion LR Focus

Colegio de Abogados de Lima suspende a Patricia Benavides Vargas como abogada por seis meses

Patricia Benavides habría incumplido principios éticos al intervenir indirectamente en una investigación que involucraba a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas.

Patricia Benavides integra la Junta de Fiscales Supremos. Foto: composición LR.
Patricia Benavides integra la Junta de Fiscales Supremos. Foto: composición LR.

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima decidió suspender a Patricia Beanvides por seis meses como, tras declarar fundada en parte una solicitud de medida cautelar en el que detalla infracciones durante su labor como fiscal de la Nación como intervenir indirectamente en una investigación contra su hermana Emma Benavides Vargas.

Según la resolución N° 03-365-2024-MC-CE/DEP/CAL, el Consejo de Ética del CAL, tomó en cuenta una queja presentada por la ciudadana Martha Cuentas Anci, directora ejecutiva de Fomento de la Vida (FOVIDA) e integrante del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, quien indicó que Benavides Vargas habría incumplido principios éticos al intervenir indirectamente en una investigación que involucraba a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas.

ANALIZAMOS LAS ENCUESTAS + JOSÉ JERÍ Y LAS ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Esto, pese a que declaró ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no tendría injerencia alguna en procesos donde estuviera comprometido un familiar cuando postuló al cargo de fiscal de la Nación.

Según la resolución, una vez asumido el cargo, Benavides dispuso el cese de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provisional, la misma que investigaba a su hermana por presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

La acción de Benavides fue considerada por el Consejo de Ética del CAL como una conducta que vulneraría diversos artículos del Código de Ética del Abogado, entre ellos, los principios de probidad, transparencia, veracidad y buena fe, calificándola como una falta ética grave.

CAL desestima otras quejas contra Patricia Benavides

En la resolución también se desestiman varias quejas contra Patricia Benavides. Por ejemplo, la aceptación de una condecoración pública otorgada por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sobre ello, la entidad no acreditó una relación procesal directa entre López Aliaga y Benavides.

La presunta falta de transparencia por no exhibir sus tesis de maestría y doctorado. Según refiere el CAL, no existe obligación legal de registro en la fecha en que fueron sustentadas.

En tanto, también se le acusó de liderar una organización criminal. Sobre esta queja, el CAL sostiene que no existe sentencia firme ni pruebas suficientes, aplicándose el principio de presunción de inocencia.

La resolución que sanciona a Benavides establece que la medida cautelar podrá ser impugnada dentro de los cinco días hábiles.

