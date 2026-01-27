La indecisión del electorado peruano del 2021 parece que se mantendrá en los comicios de este año, pues más del 85% aún no sabe por quién votará para el Congreso. La encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) elaborada para La República revela que el 47% de peruanos decide su voto en las últimas semanas.

Al consultarles cuándo decidió su voto en la primera vuelta del 2021, el 17 % dijo que el mismo día de las elecciones, el 16% en la semana previa y el 14 % durante el mes de marzo. Solo el 39% señaló que decidió su voto con varios meses de anticipación.

En el caso del 2026, la encuesta revela que a dos meses y medio de los comicios el resultado sobre la definición de voto para el Congreso bicameral no brinda un buen pronóstico.

El 85% aún no ha pensado su voto para senador y este porcentaje es mayor en la zona norte del país (88%), en personas de 18 a 49 años (88%) y entre los que indicaron estar poco o nada interesados en política (89%), y los que se consideran ideológicamente de centro (90%).

Solo uno de cada diez, al menos, ha pensado en quién votará. El panorama es similar cuando se trata de la Cámara de Diputados. El 86% aún no ha pensado su voto para diputado y este porcentaje es mayor en personas que solo cuentan con educación básica (88%), entre los que indicaron estar poco o nada interesados en política (89%) y los que se identifican como de centro (90%). Solo el 8% ha pensado en quién votará.

Más del 50% no cree que el país mejorará

Más de la mitad de peruanos ha perdido la esperanza de que un cambio en el mando de este año generará una mejora para el país. El 52% considera que las elecciones de abril próximo ayudarán poco o nada a mejorar la situación del país.

Este resultado se incrementó al compararse con la percepción registrada hace cinco años, antes de la primera vuelta de las elecciones del 2021, en que los principales candidatos eran Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. En esa oportunidad, el porcentaje de desesperanza fue de 46%, seis puntos menos.

Por el contrario, los que en el último proceso electoral pensaban que el nuevo gobierno ayudaría a cambiarla situación del país “mucho o algo” fue de 52%, mientras este año apenas alcanza el 44% (porcentaje al que llega la suma de ambos ítems debido a los decimales).

El porcentaje de desesperanza es mayor en los residentes de la zona oriente (61%), entre los que pertenecen al nivel socioeconómico D/E (57%), en los que cuentan solo con educación básica (56%) y aquellos que indicaron tener poco o nada de interés en la política (64%).

54% de peruanos apoya la captura de Maduro

Por otro lado, el IEP también consultó sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. El 3 de enero último, el Gobierno de Estados Unidos irrumpió en dicho país y capturó al dictador Nicolás Maduro y su esposa, cumpliendo una advertencia que Donald Trump ya había realizado desde hace varios meses.

Al ser consultados por este suceso, el 54% de peruanos manifestó estar muy de acuerdo con la captura de Maduro. Este porcentaje es mayor en los residentes de Lima Metropolitana (62%) y la zona norte del país (58%), entre los que pertenecen a los niveles socioeconómico A/B (65%) y C (59%), así como entre los que cuentan con cación superior (59%) y se identifican como de derecha (64%).

El 19% se encuentra algo de acuerdo, mientras que el 8% poco y el 11% nada de acuerdo.

39% de acuerdo con la intervención a Venezuela

La captura e intervención generó un debate a nivel mundial. Expertos en derecho internacional afi rmaron que la acción militar contraviene la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra otro país sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o una justificación clara de legítima defensa.

A su vez, se alertó que este acto se establece como un precedente en el que una potencia puede intervenir militarmente en cualquier otro país bajo el pretexto que decida.

El Gobierno de José Jerí, a través de un comunicado de Cancillería, pidió una solución pacífica a la crisis política en Venezuela “en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, así como la atención a las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional”.

Al ser consultado por este tema, el 39% está muy de acuerdo con la intervención militar, siendo el porcentaje mayor en los residentes de Lima Metropolitana y la zona norte del país, así como entre los que se identifican como de derecha.

El 25% indicó estar algo de acuerdo, sobre todo entre los jóvenes de 18 a 29 años y los que pertenecen al nivel socioeconómico C. En tanto, el 14% indicó estar algo de acuerdo con esta medida, mientras que el 16% se mostró nada de acuerdo.