Rosa María Palacios sobre Jerí: “Por eso le han puesto Bukele de Temu, porque es falsísimo”

Para la conductora, es evidente que los "shows" del presidente no tienen ningún impacto en la reducción del crimen. También, criticó fuertemente el hostigamiento de parte de la policía a los protestantes de la marcha de este 28 de enero.


La periodista arremetió contra Jerí y lo tildó de falso. Foto: composición LR
En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios comentó las recientes reacciones del presidente peruano, José Jerí, quien a través de tiktoks habría atacado a la prensa y así también a la periodista por haber cuestionado las apariciones del mandatario en diversos penales del país y calificarlas de “show”. 

“Cuando empezó con estos videítos y pateaba las puertas en los penales, le iba bien y estaba con más de 50 % de aceptación y claro tú puedes engañar a algunas personas por un largo tiempo o puedes engañar a muchas por un corto tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Es evidente que esos shows no tienen ningún impacto en la reducción del crimen. Por eso le han puesto Bukele de Temu, porque es falsísimo, pero a eso se está dedicando”, declaró la conductora. 

Y en relación con las siete mociones de censura en contra de Jerí, la periodista indicó que faltarían 37 firmas aún para poder convocar un pleno extraordinario, lo que demuestra claramente cómo se mueven los intereses dentro del Congreso tras argumentar que no quieren generar “inestabilidad” a tan pocas semanas de las elecciones. “¿Y Dina Boluarte?, ¿no la vacaron por unanimidad en octubre? ¿Y a Vizcarra no lo vacaron en noviembre, antes de las elecciones? ¡Impresionante!”, refirió Palacios y añadió que tanto el Gobierno como el Parlamento buscan, principalmente, “repartirse el poder”.

Por otro lado, Rosa María Palacios habló sobre la marcha de hoy miércoles 28 de noviembre organizada por los deudos y familiares de las víctimas de las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte, las cuales dejaron decenas de muertos. Además, se estarían uniendo la generación Z y un sector de transportistas de la capital, pero como comentó la periodista los protestantes que vienen de distintas partes del país habrían sufrido hostilización de parte de la policía

Terruqueo como consigna para tratar de ganarse alguito en el proceso electoral. Los regímenes autoritarios convierten en terroristas a todos, sin excepción, todos somos terroristas, pero lo cierto es que estas personas están pidiendo un acto de justicia: que se sancione a aquellos que asesinaron a sus familiares… A ver si los tratan como tratan a los mineros ilegales. ¿Han visto cómo el Congreso trata a los mineros ilegales? Hasta baño les ponen y la policía no los toca, por supuesto. Acampan en la avenida Abancay… Ahí sí hay protesta”, finalizó la conductora de ‘Sin guion’. 

