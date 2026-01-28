HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Hablemos de plata y laberinto presidencial | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Ciudadanos de Ayacucho, Juliaca, Cusco, Andahuaylas y Pichanaqui exigen justicia por las más de 50 muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La Generación Z y transportistas se unirán a las manifestaciones.

Ciudadanos se reunirán en diversos puntos para manifestar de manera pacífica. Foto: Composición/LR
Ciudadanos se reunirán en diversos puntos para manifestar de manera pacífica. Foto: Composición/LR

Este miércoles 28 de enero, ciudadanos de Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y Huancabamba llegarán a Lima con la finalidad de protestar y exigir justicia para sus familiares que perdieron la vida durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023. A ellos se les unirá la Generación Z, quienes confirmaron su participación en las protestas: "Marcha de sacrificio, recibimiento a los hermanos de las regiones", exclamaron. Asimismo, un sector de transportistas también se adhiere a las manifestaciones.

MARCHA 28 DE ENERO: ÚLTIMAS NOTICIAS

08:20
28/1/2026

Marcha 28 de enero: víctimas de las protestas caminan hacia Lima para exigir justicia

El 25 de enero, antes del amanecer, hombres, mujeres y niños se congregaron en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. Habían viajado durante varios días desde Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y Huancabamba. Partieron de sus regiones y se reunieron allí para continuar juntos. Todos comparten una misma herida: sus vidas cambiaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante la represión estatal a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. MÁS DETALLES AQUÍ

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

LEER MÁS
Seguimiento y reglaje a toda máquina: José Jerí y la marcha de sacrificio Uyariy

Seguimiento y reglaje a toda máquina: José Jerí y la marcha de sacrificio Uyariy

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colegio de Abogados de Lima suspende a Patricia Benavides Vargas como abogada por seis meses

Colegio de Abogados de Lima suspende a Patricia Benavides Vargas como abogada por seis meses

LEER MÁS
JNJ apunta contra el Poder Judicial: da 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

JNJ apunta contra el Poder Judicial: da 5 días a Janet Tello para que responda por supuesta omisión en su declaración jurada

LEER MÁS
Marcha 28 de enero: víctimas de las protestas caminan hacia Lima para exigir justicia

Marcha 28 de enero: víctimas de las protestas caminan hacia Lima para exigir justicia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Cielo para dos 5: Park Hee-sun, Kim Go-eun y la lista completa de participantes de la nueva temporada del reality de Netflix

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Política

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025