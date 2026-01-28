Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Este miércoles 28 de enero, ciudadanos de Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y Huancabamba llegarán a Lima con la finalidad de protestar y exigir justicia para sus familiares que perdieron la vida durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023. A ellos se les unirá la Generación Z, quienes confirmaron su participación en las protestas: "Marcha de sacrificio, recibimiento a los hermanos de las regiones", exclamaron. Asimismo, un sector de transportistas también se adhiere a las manifestaciones.

MARCHA 28 DE ENERO: ÚLTIMAS NOTICIAS 08:20 Marcha 28 de enero: víctimas de las protestas caminan hacia Lima para exigir justicia El 25 de enero, antes del amanecer, hombres, mujeres y niños se congregaron en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. Habían viajado durante varios días desde Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y Huancabamba. Partieron de sus regiones y se reunieron allí para continuar juntos. Todos comparten una misma herida: sus vidas cambiaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante la represión estatal a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. MÁS DETALLES AQUÍ