Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

Legislador Héctor Valer señala que la responsabilidad del retraso recae en congresista fujimorista. Foto: composición LR | José Jerí | Zhihua Yang | Héctor Valer | Fuerza Popular

El presidente de la Comisión Investigadora del llamado “Club del Dragón”, el legislador Héctor Valer Pinto, informó a la Presidencia del Congreso que el debate del informe final del grupo de trabajo sobre un grupo de constructoras chinas que contrataron con el Estado, se puso en agenda en 26 ocasiones sin lograr que se produzca la discusión y consecuente aprobación.

En recientes declaraciones, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, afirmó que la responsabilidad por el destino de la investigación a 13 constructoras chinas que ganaron contratos en los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo (2018-2022), corresponde al presidente de la comisión, Héctor Valer.

“El 16 de mayo de 2024 en sesión reservada se hicieron críticas y observaciones a las conclusiones del informe. Entonces, hubo pedidos de cuarto intermedio al presidente de la comisión (Héctor Valer), quien es el único que puede aceptar un cuarto intermedio. Y respondió: ‘Vamos a un cuarto intermedio, es decir, una pausa. Vamos a una pausa para corregir el informe’. Hasta ahora no ha presentado el informe corregido”, arguyó Rospigliosi el último domingo en el programa “Panorama”.

“(Valer) es el único que puede pedir que el informe pase un cuarto intermedio y el único que puede levantar el cuarto intermedio. Ahora, el señor Valer, que es el presidente de la comisión, ha dicho: Ya queremos discutirlo (el informe). Muy bien, entonces que presente el informe con las correcciones necesarias”, explicó Fernando Rospigliosi.

Sin embargo, en un escrito remitido por Valer a Rospigliosi, desmintió la versión y precisó que fue la bancada de Fuerza Popular la que en el pleno del 16 de mayo de 2024 pidió postergar el debate.

La mano del fujimorismo

“No fue la presidencia de la Comisión que presidí la que solicitó suspender el debate y pasar a cuarto intermedio. Como consta en el libro de debates, fue la congresista Patricia Juárez Gallegos, a nombre de la bancada de Fuerza Popular, quien solicitó formalmente el cuarto intermedio”, señala Héctor Valer en la misiva a Rospigliosi.

Valer señala que todo se originó por una solicitud del fujimorismo.

Patricia Juárez no respondió a los pedidos de entrevista de La República.

El informe de la comisión que investigó al “Club del Dragón” y que encabeza Héctor Valer, tuvo como vicepresidente a José Jerí, quien también lo firmó y aprobó el documento.

Además de identificar a 13 constructoras chinas presuntamente beneficiadas con la adjudicación de millonarias obras públicas, la investigación parlamentaria menciona al empresario chino Zhihua Yang como operador de estas empresas.

El informe ha cobrado especial importancia después de la revelación periodística de que el presidente José Jerí sostuvo encuentros clandestinos con Zhihua Yang, pese a que este aparece imputado en el informe del “Club del Dragón”, suscrito por el ahora jefe de Estado.

Los encuentros registrados en video fueron el 26 de diciembre de 2025 en el chifa “Xin Yan”, en San Borja, y en local de “Market Capón”, en el jirón Paruro, Centro de Lima, el seis de febrero de este año.

El fujimorismo alegó que necesitaba más tiempo para leer la investigación de 610 páginas, por lo que Valer aceptó el pedido. Un año y ocho meses después, el documento sigue sin debatirse, lo que no permite su traslado al Ministerio Público para que los fiscales inicien las acciones penales correspondientes contra empresarios chinos y funcionarios públicos.

De acuerdo con el presidente de la comisión, recogió todas las observaciones que le presentaron y actualizó el informe, y logró que el debate del mismo fuera agendado una veintena de veces, pero repetidamente postergado.

Congresista Patricia Juárez pidió la suspensión temporal para el debate del informe del Club del Dragón, según legislador Valer. Foto: Congreso de la República

Nunca hay tiempo

“(La discusión del informe) estuvo en la agenda durante el periodo legislativo del 2023-2024, apareciendo en la agenda del Pleno hasta en veintiséis (26) ocasiones. Su falta de debate y votación responde a decisiones ajenas al suscrito, que no lo puede explicar.

En dicho periodo el presidente del Congreso fue Alejandro Soto, y lo reemplazó Eduardo Salhuana (2022-2025), y a este, José Jerí, en julio 2025, hasta octubre de ese mismo año, en que luego asumió la jefatura de Estado.

“Mi despacho, lejos de ‘encarpetar’ el documento, he insistido en reiteradas oportunidades, tanto en la Junta de Portavoces en nuestra calidad de vocero de la Bancada de Somos Perú, así como cuando ya no lo era, con el fin de levantar el cuarto intermedio y ante el Pleno dar cuenta del informe sustitutorio o complementario”, recuerda Héctor Valer en la carta que entregó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Valer incluso menciona que el primero de octubre de 2025, cuando estaba en la presidencia del Congreso José Jerí, solicitó el levantamiento del cuarto intermedio para debatir el informe del “Club del Dragón”.

No lo consiguió.

Mientras tanto, entre 2023 y 2025, periodo que no investigó la comisión, las constructoras chinas implicadas en la investigación, continuaron contratando en los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí.