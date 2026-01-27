HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Política

Fiorella Molinelli sobre Jerí: Hay “indicios” claros de que actuó en flagrancia

La candidata presidencial Fiorella Molinelli criticó la falta de transparencia en el Gobierno actual, aludiendo a José Jerí, y destacó que esto afecta la garantía de elecciones limpias.

Molinelli fue entrevistada por Rosa María Palacios en 'Sin guion'. Foto: composición LR
Molinelli fue entrevistada por Rosa María Palacios en 'Sin guion'. Foto: composición LR

La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, fue entrevistada el día de hoy por Rosa María Palacios y en relación con José Jerí manifestó que cuando el encargado del más alto cargo dentro de la nación no actúa de manera transparente, no puede garantizar “elecciones transparentes”. 

“La buena política debe comenzar dando el ejemplo, y a mí me sorprende el discurso de Keiko Fujimori de que cuando los gobiernos son débiles y hay complicidad entre los poderes del Estado, lo más fácil es inventarse un enemigo o un chivo expiatorio. Ya la hemos visto en dos oportunidades hablar del discurso del caviar, y que con la inestabilidad todo es culpa de los caviares”, declaró la exjefa de Essalud y opinó que en cuanto a José Jerí hay “indicios” claros de que actuó en flagrancia. 

ANALIZAMOS LAS ENCUESTAS + JOSÉ JERÍ Y LAS ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Molinelli también cuestionó el caos que se ve dentro del Congreso, donde, por ejemplo, habría que preguntarse si están pensando en financiar algunas campañas porque pareciera que no quieren mover nada porque ya hay “compromisos” y, asimismo, hay una “facilidad para repartirse los ministerios”.

“¿Quién no sabe que los ministerios de Vivienda, Economía y el sector Salud están bajo Acuña? Que el de Agricultura ha sido de Keiko y el INPE de Podemos. Todos los ministerios hoy tienen nombre propio y ellos, los congresistas y las bancadas, no tienen ningún problema en repartirse el poder y claro les quedan 10 semanas, así que tienen que correr porque después ya no tienen de dónde picar. Ese es el abuso de ellos y lo que hoy vemos del por qué no actúan con mano firme frente a un Gobierno que no nos garantiza, nuevamente, elecciones transparentes y en el que vemos claros indicios de corrupción”, indicó Molinelli.

Cuando se le consultó sobre la crisis de ineficiencia estructural que atraviesa Essalud, la expresidenta del Seguro Social refirió que sí cree que hicieron un “gran esfuerzo” y que considera que la solución es una “integración del sistema de salud, pero nadie lo hace y esto debería partir del presidente de la república. “Si en Essalud no consigues citas, te vas al sistema del Minsa o de los Gobiernos regionales o a una clínica privada”, comentó la candidata y enfatizó en la necesidad de un operador único capaz de asegurar el financiamiento correspondiente. 

