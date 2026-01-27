Faltan 37 firmas para convocar Pleno Extraordinario y debatir las 7 mociones de censura contra José Jerí
Para que se apruebe un Pleno Extraordinario se necesitan 78 firmas. Hasta el momento solo se han conseguido 41 de diversas bancadas, a excepción de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.
La convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir las siete mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, permanece estancada. Pese a que se requieren 78 firmas para sesionar, hasta el momento solo se han recolectado 41 firmas provenientes de ocho bancadas. El avance se ha visto limitado por la falta de respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, cuyos integrantes no han firmado el documento hasta la fecha.
Solo dos bancadas han firmado en su totalidad: Renovación Popular y Bancada Socialista, mientras que Perú Libre, que tiene 11 curules en el Parlamento, solo registra 2 firmas. Una situación parecida sucede con la bancada de Avanza País, que registra 6 escaños, pero solo registra una firma.
Bancadas que han pedido sesión extraordinaria
|BANCADA
|MIEMBROS
|FIRMAS
|Renovación Popular
|11
|11
|JPP-VP-BM
|11
|5
|Perú Libre
|11
|2
|Acción Popular
|10
|7
|Bloque Democrático
|5
|4
|Honor y Democracia
|5
|3
|Bancada Socialista
|5
|5
|No agrupados
|7
|3
|Avanza País
|6
|1
|TOTAL
|71
|41
¿Cuántos oficios se han presentado?
Hasta la fecha se han presentado 2 oficios que solicitan se convoque a un Pleno Extraordinario. El primero fue presentado por la congresista Flor Pablo, quien hizo público el oficio acompañado del siguiente mensaje: "Exijo a Fernando Rospigliosi que convoque de inmediato a un pleno extraordinario en el que se aborden las mociones de censura al presidente encargado tras sus cuestionadas reuniones con un proveedor chino". Asimismo, solicitó a sus colegas que firmen el documento para alcanzar las 78 firmas necesarias.
El segundo oficio fue presentado por la bancada Renovación Popular, con el asunto: "Se convoque de manera urgente a Pleno Extraordinario para tratar las mociones de censura al congresista José Jerí, presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República".