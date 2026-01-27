HOYSuscripcion LR Focus

Faltan 37 firmas para convocar Pleno Extraordinario y debatir las 7 mociones de censura contra José Jerí

Para que se apruebe un Pleno Extraordinario se necesitan 78 firmas. Hasta el momento solo se han conseguido 41 de diversas bancadas, a excepción de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Congreso busca censurar a José Jerí. Foto: composición LR
Congreso busca censurar a José Jerí. Foto: composición LR

La convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatir las siete mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, permanece estancada. Pese a que se requieren 78 firmas para sesionar, hasta el momento solo se han recolectado 41 firmas provenientes de ocho bancadas. El avance se ha visto limitado por la falta de respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, cuyos integrantes no han firmado el documento hasta la fecha.

Solo dos bancadas han firmado en su totalidad: Renovación Popular y Bancada Socialista, mientras que Perú Libre, que tiene 11 curules en el Parlamento, solo registra 2 firmas. Una situación parecida sucede con la bancada de Avanza País, que registra 6 escaños, pero solo registra una firma.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Bancadas que han pedido sesión extraordinaria

BANCADAMIEMBROSFIRMAS
Renovación Popular1111
JPP-VP-BM115
Perú Libre112
Acción Popular107
Bloque Democrático54
Honor y Democracia53
Bancada Socialista55
No agrupados73
Avanza País61
TOTAL7141

¿Cuántos oficios se han presentado?

Hasta la fecha se han presentado 2 oficios que solicitan se convoque a un Pleno Extraordinario. El primero fue presentado por la congresista Flor Pablo, quien hizo público el oficio acompañado del siguiente mensaje: "Exijo a Fernando Rospigliosi que convoque de inmediato a un pleno extraordinario en el que se aborden las mociones de censura al presidente encargado tras sus cuestionadas reuniones con un proveedor chino". Asimismo, solicitó a sus colegas que firmen el documento para alcanzar las 78 firmas necesarias.

El segundo oficio fue presentado por la bancada Renovación Popular, con el asunto: "Se convoque de manera urgente a Pleno Extraordinario para tratar las mociones de censura al congresista José Jerí, presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República".

