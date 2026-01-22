Pablo Sánchez ya no seguirá como fiscal supremo del Ministerio Público.

La Junta Nacional de Justicia decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, al considerar que no ha satisfecho de manera integral los criterios necesarios para su ratificación, tales como la idoneidad e integridad. Sin mostrar ejemplos y argumentos, la entidad sostiene que Sánchez Velarde registra irregularidades en su conducta, asistencia y puntualidad.

Precisan, además, que mantiene antecedentes disciplinarios en la calidad de sus decisiones y su desarrollo profesional. "Sánchez Velarde registra una suspensión de ciento veinte (120) días, al acreditarse que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves", dice la Junta Nacional de Justicia.

Tras la decisión de separar a Sánchez Velarde, la JNJ señala que reafirma su compromiso de garantizar, procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales para los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales, con la finalidad de fortalecer el sistema de justicia del país.