JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

La entidad sostiene que Pablo Sánchez registra irregularidades en su conducta, asistencia y puntualidad, además, alega que mantiene una suspensión de 120 días.

Pablo Sánchez ya no seguirá como fiscal supremo del Ministerio Público.
La Junta Nacional de Justicia decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, al considerar que no ha satisfecho de manera integral los criterios necesarios para su ratificación, tales como la idoneidad e integridad. Sin mostrar ejemplos y argumentos, la entidad sostiene que Sánchez Velarde registra irregularidades en su conducta, asistencia y puntualidad.

Precisan, además, que mantiene antecedentes disciplinarios en la calidad de sus decisiones y su desarrollo profesional. "Sánchez Velarde registra una suspensión de ciento veinte (120) días, al acreditarse que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves", dice la Junta Nacional de Justicia.

Tras la decisión de separar a Sánchez Velarde, la JNJ señala que reafirma su compromiso de garantizar, procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales para los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales, con la finalidad de fortalecer el sistema de justicia del país.

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Es falso que la JNJ haya destituido a Delia Espinoza como fiscal suprema mediante una resolución: se trata de un informe que recomienda su destitución

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Fuerza Popular blinda a José Jerí y no apoyará su salida: "No vamos a sumarnos al coro desestabilizador"

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

