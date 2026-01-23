Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, de su cargo como fiscal suprema. La JNJ aprobó la medida por unanimidad y contó con los votos singulares de Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos Patio.

