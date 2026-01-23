HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

La JNJ votó por unanimidad la destitución de la exfiscal de la Nación. Decisión la aparta definitivamente del Ministerio Público.



Delia Espinoza fue destituída por la JNJ. Foto: difusión
Delia Espinoza fue destituída por la JNJ. Foto: difusión

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, de su cargo como fiscal suprema. La JNJ aprobó la medida por unanimidad y contó con los votos singulares de Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos Patio.

