Rosa María Palacios sobre Keiko: “Si sigue dando entrevistas, su 8 % se le va a ir por el caño”

Rosa María Palacios en su programa del día de hoy transmitido por La República resaltó que la política actual tiene un gran impacto en la campaña y que son estos eventos los que influyen en la “corriente de opinión”; por ejemplo, mencionó las recientes declaraciones de Keiko Fujimori, quien señala que su partido apoyaría la censura del presidente José Jerí solo si hay flagrancia.

“A ver, yo me pongo una capucha, me voy a comer un chifa con un proveedor del Estado y me descubren 15 días después. No es la flagrancia que define el Código Penal, es verdad, pero vaya que te agarraron con las manos en la masa, y luego vas a la tienda clausurada de tu amigo el Tío Johnny Yang y se la abren, ¿cómo se llama la película? Creo que tráfico de influencias, ¿no?, en flagrancia. Pero para Keiko eso no es flagrancia… Si sigue dando entrevistas, ese 8 % se le va a ir por el caño, que ya es bajísimo para lo que ella tuvo en el pasado, que a estas alturas tenía un 20 % y terminaba en 40 %... Por defender a Jerí, Keiko se puede quedar sin ese 8 %”, dijo la periodista y que con esto el beneficiado sería López Aliaga porque representan lo mismo.

En esa línea, Palacios habló sobre la opinión pública reflejada en las encuestas electorales, las cuales muestran un considerable 44.5 % que no decide por quién votar; es decir, “medio país no está todavía eligiendo a un candidato”. “Lo que nos dice esta primera aproximación es que la oferta, pese a ser amplia, porque tenemos 36 candidatos presidenciales, no satisface al elector a tal punto de no generar ningún entusiasmo… Lo que la mitad del país está diciendo ahora es que ninguno da la talla”, explicó y agregó que en estos momentos “tener un 4 % te pone en una posición interesante”, aunque no pases la valla.

Asimismo, la conductora de ‘Sin guion’ comentó que la democracia en el Perú, lamentablemente, se define una sola vez cada cinco años. “Lo que salga en este Congreso lo tenemos que soportar cinco años, entonces tendríamos que hacer un esfuercito para que no nos salga algo parecido a lo que tenemos ahora, que tiene más del 85 % de rechazo… Lo que pasa es que el pueblo peruano está tan defraudado por la política que cree que incluso permanecer indiferente es una estrategia de sobrevivencia”, refirió.