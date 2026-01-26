Elecciones 2026: el 65% de peruanos prefiere a un outsider como candidato presidencial

Primero fue Alberto Fujimori en 1990 y luego Pedro Castillo el 2021. Un agrónomo y un profesor sin pasado político. En Perú, la figura del outsider no es recurrente, pero cuando aparece congrega a millones de electores. En estos comicios 2026, la última encuesta de Datum advierte que el 65% de peruanos prefiere a un outsider como candidato presidencial.

¿Cuáles serían los outsider en esta campaña electoral? El analista político Fernando Tuesta, señala a Alfonso López-Chau, Carlos Álvarez y Mario Vizcarra, como personas que no han estado vinculadas directamente a la política y se presentan como "caras nuevas". En cambio, el abogado experto en temas electorales, José Tello, considera que en esta contienda no se ha presentado la figura de outsider, pues los antes mencionados sí han ejercido actos políticos.

"Lopéz-Chau sí ha tenido actuaciones políticas a lo largo de su carrera. Por mencionar alguna, recibió a los manifestantes en la UNI a inicios del 2023. Por su parte, Carlos Álvarez es un comediante cuyos temas siempre han sido sobre personajes políticos. En tanto, Mario Vizcarra es hermano de un expresidente. Fiorella Molinelli, Marisol Pérez Tello y Rafael Belaunde también tienen antecedentes políticos. Quizás podría mencionar a Carlos Spa como outsider, pero considero que le falta cuerpo y fuerza en sus listas congresales", explicó Tello en diálogo con este medio.

La victoria de los outsider: caso Alberto Fujimori y Pedro Castillo

Para sustentar su posición, Tello pone como ejemplo de la figura de outsider a Ricardo Belmont (1995), Alberto Fujimori (1990), Pedro Castillo (2021) y Julio Guzmán (2016).

En el caso de quienes lograron el sillón presidencial, Fujimori y Castillo, se trató de personas que no figuraban en el radar. "Aparecieron de la nada, pero cuando lo hicieron tuvieron el poder de un tsunami", recuerda el abogado.

Tuesta, en diálogo con este medio, concuerda con ello y analiza las similitudes entre ambos expresidentes. "Fujimori y Castillo irrumpieron en el último tramo de la campaña, ambos tuvieron el apoyo de un sector en concreto. En el caso de Fujimori, ganó adeptos de los grupos evangelistas, mientras que Castillo de los profesores", indica.

Claro, menciona, que el mero hecho de ser un outsider no garantiza la victoria en las elecciones. "No basta con ser desconocido, tiene que aparecer en el momento justo, ser creíbles y tener una red de apoyo social real, sino seguirá siendo solo una ilusión electoral recurrente", precisa Tuesta.

Los peligros de la victoria de un outsider sin bancada congresal

Tello comparte dicha postura y agrega un escenario adverso que podría traer la victoria de un outsider. El lado positivo, explica, sería si esa "cara nueva" va acompañada de una bancada (para la Cámara de Diputados y Senadores) fortalecida, con cuadros que tienen posibilidades de llegar al parlamento.

En cambio, sería nefasto si se trata de un "outsaider huérfano" que, al no tener apoyo de una bancada, resulta genuflexo y dependiente "tremendamente" del Legislativo.

"Sería terrible un escenario en el que el Congreso coloque a los ministros, que el Congreso amenace (al presidente) con vacarlo. El Parlamento en los últimos 10 años ha cometido muchos excesos porque se lo hemos permitido, ya de alguna u otra manera, con presidentes débiles y en verdad con poca capacidad de liderazgo", menciona.

Puso como ejemplo el caso de Martín Vizcarra, quien pese a ganar las elecciones, no tenía bancada ni le interesó tenerla, hecho que, finalmente, terminó en su vacancia. Lo mismo pasó con Pedro Castillo, indica, quien si bien llegó con Perú Libre, dicha bancada obedecía, en realidad, netamente a Vladimir Cerrón. Ambos son escenarios completamente contrarios al de Fujimori, quien en los noventa llegó a la presidencia con una fuerza congresal que le permitió permanecer en el poder por tanto tiempo.

Influencia de la inseguridad en la tendencia del electorado

Por otro lado, Tello añadió que debido al contexto peruano golpeado por la inseguridad ciudadana, el electorado tiende a preferir candidatos que se asemejen a la figura de Nayib Bukele y Donald Trump. "En una lectura de la calle, observo que los peruanos buscan a alguien que ofrezca mano dura para terminar de una vez con la criminalidad", manifestó.

Electorado joven, inexistencia de experiencias comunes

Referente al electorado, Tuesta mencionó que en Perú el escenario es muy disperso, es decir, conviven grandes grupos de personas mayores y jóvenes a diferencia de países europeos donde la tendencia o mayoría es de adultos. Esto genera que el electorado sea disperso y con grandes diferencias generacionales. "Los jóvenes no han vivido el periodo de Alberto Fujimori, no recuerdan a detalle el de Ollanta o PPK porque eran niños o adolescentes en ese entonces. Por lo tanto, su visión de la política es muy diferente a las personas de más de 40 años", comentó.

En ese sentido, resaltó que cada año hay un grupo grande de jóvenes que votarán por primera vez. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 298 310 jóvenes cumplirán la mayoría de edad hasta el 12 de abril del 2026 y tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

"No es nuevo. Cada año, una cifra similar participa por primera vez en las elecciones. Por ello, la preferencia por la figura del outsider no se debe a la presencia de un electorado joven. La tendencia viene por el hartazgo, la molestia frente a los rostros y partidos de siempre", dijo.

Narrativa del fraude usa como excusa a votantes que mantienen DNI de menor de edad

El Reniec, en octubre 2025, publicó una fotografía actual de la lista de ciudadanos aptos para sufragar el próximo 12 de abril de 2026. Del total de DNI caducos, 109 062 electores no renuevan su DNI y mantienen el de menor de edad, sobre todo, entre los que tienen entre 18 a 20 años (71 520). "Esta situación podría complicar la labor de los miembros de mesa en la identificación del votante", advirtió la institución.

Tuesta considero que ello no significa que las personas que por "irresponsabilidad o desidia" no ha renovado su DNI, no puedan votar. "Ellos igual pueden presentarse y votar, no son votos que se pierden", dijo, pero resaltó que dicha situación es instrumentalizada por ciertos políticos para crear la narrativas del fraude.

"Keiko Fujimori y su partido, cuando perdieron las Elecciones 2021, dijeron que "niños habían votado" cuando no fue así. Eran votante mayores de edad que no habían renovado su DNI y mantenían el de menor de edad. Por eso, hay que tener cuidado con ello porque ya ha pasado y puede volver a pasar", remarcó.