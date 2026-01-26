HOYSuscripcion LR Focus

Raúl Noblecilla se reafirma como “castillista”: “La pesadilla la estamos viviendo con el piraña Jerí”

El abogado y candidato a senador por Podemos Perú reiteró que no se siente ofendido por ser etiquetado como “castillista” y expresó que desde su partido pedirán su indulto. También dijo que abogan por un cambio de Constitución.

Para Noblecilla, el golpe de Estado fue una "proclama política”. Foto: composición LR
Para Noblecilla, el golpe de Estado fue una "proclama política". Foto: composición LR

El abogado Raúl Noblecilla, candidato a senador por el partido Podemos Perú, fue parte de ‘La hoguera electoral’ del programa de Juliana Oxenford del día de hoy y reafirmó que no le ofende el rótulo de “castillista” porque esto trasciende a Pedro Castillo y consiste en luchar por la democracia pisoteada y asesinada en nuestro país. 

“Es más fácil echarle la culpa a Castillo y decir que Dina Boluarte y sus asesinatos fueron la consecuencia… La pesadilla la estamos viviendo con el piraña Jerí ni tampoco podemos comparar un asesino, dictador y corrupto como Fujimori con el presidente del pueblo Pedro Castillo. Y si un presidente ha sido acosado y perseguido en ejercicio ha sido él… El golpe de Estado fue una proclama política”, debatió el defensor con la conductora de ‘Arde Troya’ y agregó que Castillo sería indultado por su partido. 

JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Así también, habló sobre el hecho de querer formar parte de una de las agrupaciones que conforman el pacto del poder dentro del Congreso. “Podemos Perú es un partido que hoy, abiertamente, pide el cambio de la Constitución Política del Estado y también ya anunció el indulto a nuestro presidente Pedro Castillo, y que abre las puertas para incluir a Raúl Noblecilla y otros compañeros y compañeras que podemos ser definidos como un bloque de izquierda”, argumentó el defensor.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

lr.pe

Frente a los cuestionamientos que le hiciera la conductora de ‘Arde Troya’ con respecto al líder de la agrupación a la que postula, aseguró que José Luna “está rendido a los pies de la democracia y el cambio” y que, para entrar y formar parte de este partido, él no ha cambiado sus ideales, sino que sigue con las mismas propuestas.

“Lo que pasa con los partidos políticos es que a nuestra endeble democracia se suma el copamiento de las instituciones, y eso no es propio de los fachos, sino también de los caviares que son fanáticos de coparlas, así que no me vengan con lágrimas de cocodrilo… Los caviares son tan miserables como los fachos y grupos de poder”, respondió Noblecilla a Oxenford y reiteró que se considera un “hombre de izquierda, pero no un caviar”. 

Por otro lado, el abogado manifestó que cuando se le pregunta por Cuba y Venezuela él responde que se debe “dejar a los pueblos soberanamente elegir y resolver sus asuntos”. “Si hay un proceso de un Estado que, a pesar de todas las penumbras que tiene que pasar, tiene una educación universal y cero analfabetismo, es Cuba. Ahora, que este país tenga otros errores y horrores, pues bien, serán los cubanos los que tengan que resolver”, argumentó finalmente.

PUEDES VER: Congreso impulsa teletrabajo para madres y padres con hijos menores de un año

lr.pe
