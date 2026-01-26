“Tío Johnny” Yang pidió al gobierno de Jerí ampliar plazo de concesión de hidroeléctrica

El empresario Zhihua Yang, solicitó al MINEN un plazo hasta junio del 2029, para ejecutar el proyecto de la Hidroeléctrica Pachachaca 2. Foto: composición LR | José Jerí | Zhihua Yang | Hidroeléctrica Pachachaca 2

El martes 23 de diciembre de 2025, en la actual gestión del presidente José Jerí, la compañía Hidroeléctrica América, cuyo dueño es el empresario chino Zhihua Yang, solicitó a la Dirección General de Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la prórroga del plazo para iniciar las operaciones de la estación Pachachaca 2, que debería iniciarse el primero de mayo de este año.

El 7 de marzo de 2023, el “tío Johnny” Yang, como es conocido entre los suyos, ganó el contrato de concesión de la hidroeléctrica Pachachaca 2, cuyo valor estimado es de US$224 millones, para que en periodo de tres años la planta comience a producir energía eléctrica en beneficio de más de 50 mil personas.

Sin embargo, en un reciente informe sobre los proyectos del sector, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinergmin), reportó al Ministerio de Energía y Minas que Hidroeléctrica América ha incumplido con los plazos y que no estará en condiciones poner en funcionamiento a Pachachaca 2, el primero de mayo próximo

Según confirmaron los voceros del Minem a La República, Yang ha requerido al despacho ministerial que se le conceda un aplazamiento hasta el 15 de junio de 2029 para la “puesta en operación comercial” de Pachachaca 2. Esto es, tres años más de lo que se establece en el contrato de concesión.

Se acabó el plazo

En la carta dirigida al jefe de Dirección General de Electricidad, David Arias Díaz, por la empresa del amigo del presidente José Jerí, registrada con el código N°4188671, se argumenta que la paralización de la obra se debe a que la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado, ubicada en el distrito de Pacobamba, en la provincia de Andahuaylas (Apurímac), se opone al proyecto por razones medioambientales.

La concesionaria de Zhihua señala que los comuneros de Juan Velasco Alvarado alegan que el proyecto de la hidroeléctrica afectará el flujo de agua y que en época de sequía ocasionará la muerte de los peces.

La carta de la empresa de “tío Johnny” Yang está fechada tres días antes que el presidente Jerí visitara y cenara con su amigo el empresario, en la noche del 26 de diciembre, en el chifa “Xin Yan”, ubicado en un edificio de propiedad del mismo “tío Johnny”, en la avenida San Luis, en San Borja.

De acuerdo con el informe de Osinergmin, hasta noviembre de 2025, pese a la paralización de la obra, Hidroeléctrica América no pidió la prolongación del plazo de entrega.

“Se informó al Ministerio de Energía y Minas que el proyecto continúa paralizado. Asimismo, se solicitó información respecto a si la Concesionaria ha presentado alguna solicitud de modificación de su Cronograma de Ejecución de Obras, dado que la POC (puesta en operación comercial) prevista para el 01.05.2026 no se cumpliría”, se menciona en el reporte de Osinergmin.

Hidroeléctrica América recién lo hizo semanas después, como se ha indicado, el 23 de diciembre. Y el 26 del mismo mes, el “tío Johnny” Yang recibió en el chifa al presidente Jerí.

Al presentarse ante la Comisión de Fiscalización el 21 de enero de este año, el mandatario José Jerí afirmó que en los encuentros que sostuvo con Zhihua Yang este no le solicitó favores y que las reuniones fueron informales, olvidando que el ciudadano chino es un contratista y concesionario del Estado, por lo que todas las citas con este deben ser oficiales y registradas.

El pueblo no sabe nada

La abogada del empresario Zhihua Yang, Raquel Nuñuvero Vargas, expresó a La República que no está autoriza a hacer comentarios sobre los negocios de su cliente ni sobre las investigaciones fiscales en curso.

Respecto a la postergación del inicio de funciones de la hidroeléctrica Pachachaca 2, proyecto que se ubica en el distrito de Huancarama, el alcalde Roberto Pérez Arias se quejó de la concesionaria por no haber completado el trabajo y pedir tres años más de plazo.

"La Hidroeléctrica Pachachaca 2 sería un logro para la región Apurímac y en particular para la población de Huancarama, pero lamentablemente todo ha quedado en nada. La paralización nos perjudica. Teniendo tremendo río (el Pachachaca), no vamos a tener energía eléctrica todo ese tiempo que pide la empresa", afirmó el burgomaestre.

"Huancarama es un distrito pequeño que está creciendo rápido con más de 9 mil habitantes con 29 anexos y la energía eléctrica sería beneficioso para nosotros, por lo tanto, la postergación de la obra es una mala noticia”, apuntó el alcalde Pérez.

La empresa Hidroeléctrica América alegó que el retraso se debería a las protestas de los comuneros de Juan Velasco Alvarado. Pero, el alcalde de Pacobamba, Efrén Huarancca Urquizo, dijo a La República que la versión de la empresa es falsa. La comunidad se encuentra en su jurisdicción.

“La concesionaria está mintiendo. Nosotros desconocemos al cien por ciento sobre la ejecución del proyecto", dijo el burgomaestre de Pacobamba, distrito en el que se ubica la comunidad de Juan Velasco Alvarado.

"Cómo nos vamos a oponer de algo que no conocemos porque no se ha avanzado nada. Ni siquiera ha habido un proceso de sensibilización", indicó Huarancca.

La concesión en juego

De acuerdo con la ley de Concesiones Eléctricas, la empresa que no cumple con las obras, conforme al calendario de ejecución de las mismas, incurre en causal de caducidad de la concesión otorgada. Salvo que el concesionario demuestre que la obra ha sido impedida por un caso fortuito o por fuerza mayor, es posible fijar una nueva fecha para el cumplimiento del proyecto.

Fuentes del Minen indicaron a La República confirmaron que se ha iniciado la compilación de los informes del Osinerming respecto al caso de la Central Hidroeléctrica Pachachaca, con la finalidad de evaluar el pedido de Zhihua Yang, y determinar si procede una declaración de caducidad de la concesión y la ejecución de la carta fianza de la garantía de fiel cumplimiento, que alcanza la suma de US$244,2.

Para este proyecto, la concesionaria Hidroeléctrica América, de propiedad del “tío Johnny” Yang, ha destinado una inversión de US$24,4 millones.