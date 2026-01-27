HOYSuscripcion LR Focus

Política

Poder Judicial condena a Procuradora General del Estado por omisión y rehusamiento de actos funcionales

El Poder Judicial ordenó que María Caruajulca pague una reparación civil de S/1.500 y cumpla con 30 días de multa como parte de su sentencia. La lectura de sentencia fue dictada el último lunes 26 de enero. La funcionaria apeló la decisión de la jueza.

Sentencia fue emitida en primera instancia. Foto: Composición/LR
Sentencia fue emitida en primera instancia. Foto: Composición/LR

El último lunes 26 de enero, el Poder Judicial leyó la sentencia contra la Procuradora General del Estado (PGE), María Caruajulca, por los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales. La lectura del fallo estuvo a cargo de la jueza Carolina Huamaní Reyes, quien ordenó que Caruajulca pague una reparación civil de S/1.500 y cumpla con 30 días de multa.

El caso de Caruajulca se debe a su gestión como procuradora de la Municipalidad de Comas, en el que rechazó la entrega de la relación de denuncias presentadas durante su mandato. Esta decisión vulneró los principios de transparencia pública.

Por ese motivo, en 2020, el presidente de la Asociación Líderes de Fiscalización y Anticorrupción de Lima Norte, Dylan López, denunció los actos.

Años más tarde, la magistrada Huamaní Reyes concluyó que se comprobó que Caruajulca dio órdenes para rechazar las solicitudes de información. La sentencia mencionó que la constante negación de brindar los documentos públicos vulneró los derechos y configura un abuso de autoridad.

Es importante resaltar que la Procuraduría General del Estado tiene como principal función representar y defender los intereses del Estado peruano, así como denunciar a altos funcionarios como congresistas, ministros, entre otros.

María Caruajulca no irá a prisión y apeló la decisión

A pesar de que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de la libertad por 8 meses, el Poder Judicial consideró que, debido a que Caruajulca no cuenta con antecedentes penales, solo se emitirán reglas de conducta que la magistrada revisará cada cierto tiempo.

Por otro lado, durante la audiencia, la funcionaria pública anunció que impondría el recurso de apelación para que se anule el fallo en su contra.

