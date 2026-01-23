Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

Sentenciada se encargó de proveer alojamiento y alimentación a Florindo Flores Hala, uno de los líderes históricos del grupo terrorista Sendero Luminoso, capturado herido en el 2012 en el Huallaga, tras un enfrentamiento. Camarada Deysi deberá pagar 5 millones de soles de reparación civil.

En abril de 2008 las autoridades capturaron en la región Huánuco a Deisi Palomino Salazar, camarada Deysi, a la que sindicaron como la pareja y principal colaboradora de Florindo Eleuterio Flores Hala, camarada Artemio, uno de los líderes históricos del grupo terrorista Sendero Luminoso, acusado por la PNP de ser el artífice de más de mil asesinatos de policías, militares y civiles y de más de 500 acciones subversivas.

Hoy, 17 años después de su captura, el Poder Judicial condenó a 15 años de prisión efectiva a camarada Deysi por el delito de colaboración con dicha organización terrorista. Así lo infirmó el fiscal Andrés Montoya, a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

La fiscal adjunta superior Jackeline Ferrel probó que Palomino Salazar alojó y proveyó alimentos desde 2007 al camarada Artemio, así como a su grupo subversivo, en su vivienda ubicada en la zona de Magdalena Pavayacu, distrito de José Crespo, provincia de Aucayacu, Huánuco.

Asimismo, se comprobó que la sentenciada mantuvo una relación de pareja con Florindo Flores Hala, cuyos hijos, alias ‘Jordan’ y ‘King Kong’, también integraban la organización terrorista.

Sobre la base de pruebas documentales, pericias y testimonios de exmiembros del grupo terrorista, se estableció la responsabilidad penal de Palomino y su apoyo a la facción del Huallaga de Sendero Luminoso. En tal sentido, como parte de la condena, deberá pagar una reparación civil de S/ 5 000 000 (5 millones de soles) al Estado.

Como se sabe la facción senderista que dirigía el camarada Artemio operaba en el valle del Alto Huallaga.

El cabecilla terrorista fue capturado en el 2012 en una operación conjunta entre policías y militares en una choza del centro poblado de Yacusisa, en San Martín, herido de bala tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden.